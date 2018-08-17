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17.08.2018  18:19   

Проведены замеры радиационного фона в Харькове

Результатами поделился Областной лабораторный центр.


vesti-ukr.com

Как сообщает Лабораторный центр, по данным мониторинговых исследований, проведенных его специалистами, по состоянию на 17.08.2018 уровне внешнего гамма - излучения составляют 0,10 - 0,15 мкЗв / ч, не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской  области (0,3 мкЗв / ч).

Источник:   Харьковский областной лабораторній центр
 Тэги:  радиация, харьков, замеры
 
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