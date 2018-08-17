Проведены замеры радиационного фона в Харькове

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 17 августа Чувства сегодня захватывают внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 17 августа Облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.