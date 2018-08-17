Проведены замеры радиационного фона в Харькове

Результатами поделился Областной лабораторный центр.
Как сообщает Лабораторный центр, по данным мониторинговых исследований, проведенных его специалистами, по состоянию на 17.08.2018 уровне внешнего гамма - излучения составляют 0,10 - 0,15 мкЗв / ч, не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).
Чувства сегодня захватывают внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
Облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
влажн.:
давл.:
ветер: