Корь продолжает укладывать харьковчан на больничные койки

Чаще болеют безработные, медики и дети.
Как сообщает 057.ua, корью в Харькове и области заболели 420 человек - 198 детей и 222 взрослых.
Такую информацию на 21 августа 2018 года рассказали в пресс-службе Харьковского обллабцентра.
Наибольшее число заболевших корью зафиксировали среди безработных и медиков.
Среди больных — 158 харьковчан. Также корь подтвердили у жителей 16 районов области.
«Дети болеют в основном от 5 до 9 лет. Среди них болезнь поразила 65 человек. В целом у всех больных — стабильное состояние, летальных случаев нет», — отметила врач-эпидемиолог Харьковского областного лабораторного центра Карина Торяник.
377 пациентов находятся в больницах города и области. 12 пациентов проходят интенсивную терапию: у них диагностировали пневмонию.
«Единожды вакцинировался 61 человек, еще 101 человек получил две дозы вакцины от кори», — добавила врач-эпидемиолог.
Лабораторно корь подтвердили у 262 харьковчан. По данным Минздрава, на 1 августа 2018 года в медучреждениях Харьковщины было 53250 вакцин для профилактики болезни.
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Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
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