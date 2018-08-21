21.08.2018 15:47

Корь продолжает укладывать харьковчан на больничные койки

Чаще болеют безработные, медики и дети.



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Как сообщает 057.ua, корью в Харькове и области заболели 420 человек - 198 детей и 222 взрослых.

Такую информацию на 21 августа 2018 года рассказали в пресс-службе Харьковского обллабцентра.



Наибольшее число заболевших корью зафиксировали среди безработных и медиков.



Среди больных — 158 харьковчан. Также корь подтвердили у жителей 16 районов области.



«Дети болеют в основном от 5 до 9 лет. Среди них болезнь поразила 65 человек. В целом у всех больных — стабильное состояние, летальных случаев нет», — отметила врач-эпидемиолог Харьковского областного лабораторного центра Карина Торяник.



377 пациентов находятся в больницах города и области. 12 пациентов проходят интенсивную терапию: у них диагностировали пневмонию.



«Единожды вакцинировался 61 человек, еще 101 человек получил две дозы вакцины от кори», — добавила врач-эпидемиолог.



Лабораторно корь подтвердили у 262 харьковчан. По данным Минздрава, на 1 августа 2018 года в медучреждениях Харьковщины было 53250 вакцин для профилактики болезни.