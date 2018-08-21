Главная Новости Медицина Корь продолжает укладывать харьковчан на больничные койки
21.08.2018  15:47   

Корь продолжает укладывать харьковчан на больничные койки

Чаще болеют безработные, медики и дети.


//facebook

Как сообщает 057.ua,  корью в Харькове и области заболели 420 человек - 198 детей и 222 взрослых.

Такую информацию на 21 августа 2018 года рассказали в пресс-службе Харьковского обллабцентра.

Наибольшее число заболевших корью зафиксировали среди безработных и медиков.

Среди больных — 158 харьковчан. Также корь подтвердили у жителей 16 районов области.

«Дети болеют в основном от 5 до 9 лет. Среди них болезнь поразила 65 человек. В целом у всех больных — стабильное состояние, летальных случаев нет», — отметила врач-эпидемиолог Харьковского областного лабораторного центра Карина Торяник.

377 пациентов находятся в больницах города и области. 12 пациентов проходят интенсивную терапию: у них диагностировали пневмонию.

«Единожды вакцинировался 61 человек, еще 101 человек получил две дозы вакцины от кори», — добавила врач-эпидемиолог.

Лабораторно корь подтвердили у 262 харьковчан. По данным Минздрава, на 1 августа 2018 года в медучреждениях Харьковщины было 53250 вакцин для профилактики болезни.

Источник:   057.ua
 Тэги:  корь, эпидемия, харьков, тревога, заболевание, дети
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.08 Медицина За неделю заболело корью еще полтора десятка харьковчан 16.08 Медицина На Харьковщине младенец, которому не исполнился еще год, заболел корью 10.08 Медицина Корь продолжает наступать
 
 

Видео

Геннадий Кернес прокомментировал ночную стрельбу в горсовете
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 