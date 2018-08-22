22.08.2018 13:40

Ко Дню Города открылась документальная выставка «Великие земляки: представители научных медицинских школ Харькова»

Ко Дню Города открылась документальная выставка «Великие земляки: представители научных медицинских школ Харькова».



фото из архива "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

Выставка будет проходить с 20 августа по 21 сентября 2018 года.

Ее уникальность том, что жители и гости Харькова имеют возможность ознакомиться с собранными воедино документами и материалами об основных научных медицинских школах нашего города.

Почетное место в галерее заняла экспозиция по развитию скорой медицинской помощи, заимствованная из музея службы.