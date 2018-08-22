Ко Дню Города открылась документальная выставка «Великие земляки: представители научных медицинских школ Харькова».
Выставка будет проходить с 20 августа по 21 сентября 2018 года.
Ее уникальность том, что жители и гости Харькова имеют возможность ознакомиться с собранными воедино документами и материалами об основных научных медицинских школах нашего города.
Почетное место в галерее заняла экспозиция по развитию скорой медицинской помощи, заимствованная из музея службы.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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