Харьков на 14 месте из 28 наблюдаемых регионов по заболеванию корью – по оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины на 22 августа

На прошлой неделе в Украине наблюдалось значительное снижение заболеваемости корью. Харьковский регион обеспечен 50 тыс профилактических вакцин на сумму почти 5,5 млн.грн.
По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 33-ю неделю 2018 корью заболело 615 человек - 301 взрослый и 314 детей. Это на 20,23% меньше, чем на предыдущей неделе
С начала года корью заболело 29 444 человека - 12 020 взрослых и 17 424 ребенка.
Всего с начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.
По состоянию на 16 августа 2018 года в Украине есть 785 000 доз вакцин.
Харьков занимает 14 место из 28 наблюдаемых Центром общественного здоровья МОЗ
Всего зарегистрировано 405 случаев из них 214 взрослых и 191 ребенок в возрасте до 17 лет.
Опубликованы официальные остатки вакцин в Харьковском регионе.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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