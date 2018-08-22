22.08.2018 16:20

Харьков на 14 месте из 28 наблюдаемых регионов по заболеванию корью – по оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины на 22 августа

На прошлой неделе в Украине наблюдалось значительное снижение заболеваемости корью. Харьковский регион обеспечен 50 тыс профилактических вакцин на сумму почти 5,5 млн.грн.



Вакцинация

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 33-ю неделю 2018 корью заболело 615 человек - 301 взрослый и 314 детей. Это на 20,23% меньше, чем на предыдущей неделе

С начала года корью заболело 29 444 человека - 12 020 взрослых и 17 424 ребенка.

Всего с начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.

По состоянию на 16 августа 2018 года в Украине есть 785 000 доз вакцин.

Харьков занимает 14 место из 28 наблюдаемых Центром общественного здоровья МОЗ

Всего зарегистрировано 405 случаев из них 214 взрослых и 191 ребенок в возрасте до 17 лет.

Опубликованы официальные остатки вакцин в Харьковском регионе.