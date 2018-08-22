Главная Новости Медицина Харьков на 14 месте из 28 наблюдаемых регионов по заболеванию корью – по оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины на 22 августа
22.08.2018  16:20   

Харьков на 14 месте из 28 наблюдаемых регионов по заболеванию корью – по оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины на 22 августа

На прошлой неделе в Украине наблюдалось значительное снижение заболеваемости корью. Харьковский регион обеспечен 50 тыс профилактических вакцин на сумму почти 5,5 млн.грн.


Вакцинация

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 33-ю неделю 2018 корью заболело 615 человек - 301 взрослый и 314 детей. Это на 20,23% меньше, чем на предыдущей неделе

С начала года корью заболело 29 444 человека - 12 020 взрослых и 17 424 ребенка.

Всего с начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых.

По состоянию на 16 августа 2018 года в Украине есть 785 000 доз вакцин.

Харьков занимает 14 место из 28 наблюдаемых Центром общественного здоровья МОЗ

Всего зарегистрировано 405 случаев из них 214 взрослых и 191 ребенок в возрасте до 17 лет.

Опубликованы официальные остатки вакцин в Харьковском регионе.

  • От дифтерии АДП -  41 556 доз на 179 751 грн
  • От дифтерии АДП-М -  167 564 доз на 553 981,84 грн
  • От полиомиелита – 25 770 доз на 644 557,16 грн
  • Комплексная АКДС  - 33 836 доз на 189 616,94 грн
  • От кори 49 270 доз на 5 528 228,27 грн

 

Тэги:  корь, харьков, дифтерит, акдс, вакцина, доза
 
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