24.08.2018 11:29

Медики реабилитировали шесть «грязных» пляжей под Харьковом

Карантин на купание действует еще в двух местах отдыха.



// СтройОбзор

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра провели повторные исследования проб воды поверхностных водоемов, в которых ранее находили ротавирус или превышение нормы лактозоположительных кишечных палочек.

Так, в воде водоемов пляжей на реке Берестовая в пгт Зачепиловка и городе Краснограде, а также пляжа на пруду села Поповка Красноградского района содержание лактозоположительных кишечных палочек не превышает нормативные значения.



А в воде водоемов пляжа «Баден-Баден» на Лозовеньковское водохранилище, а также прудов Старолюботинский и Перекошка в Люботине антиген ротавируса не обнаружено.



По состоянию на 23 августа купание не рекомендовано на двух пляжах Харьковской области:

– на пруду ГП «Клинический санаторий «Роща», пос. Песочин (обнаружен антиген ротавируса);



– на Краснооскольском водохранилище в пгт Боровая (индекс лактозоположительной кишечной палочки 6200 при норме не более 5000, число коли-фагов 330 при норме не более 100).