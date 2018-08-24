Медики реабилитировали шесть «грязных» пляжей под Харьковом

Карантин на купание действует еще в двух местах отдыха.
Специалисты Харьковского областного лабораторного центра провели повторные исследования проб воды поверхностных водоемов, в которых ранее находили ротавирус или превышение нормы лактозоположительных кишечных палочек.
Так, в воде водоемов пляжей на реке Берестовая в пгт Зачепиловка и городе Краснограде, а также пляжа на пруду села Поповка Красноградского района содержание лактозоположительных кишечных палочек не превышает нормативные значения.
А в воде водоемов пляжа «Баден-Баден» на Лозовеньковское водохранилище, а также прудов Старолюботинский и Перекошка в Люботине антиген ротавируса не обнаружено.
По состоянию на 23 августа купание не рекомендовано на двух пляжах Харьковской области:
– на пруду ГП «Клинический санаторий «Роща», пос. Песочин (обнаружен антиген ротавируса);
– на Краснооскольском водохранилище в пгт Боровая (индекс лактозоположительной кишечной палочки 6200 при норме не более 5000, число коли-фагов 330 при норме не более 100).
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Последние выходные августа радуют ясной, солнечной погодой. Днем жарко, а ночи уже по-осеннему прохладные.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
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