В Харькове женщина едва не умерла от сильнейшей аллергической реакции

Сводка за сутки харьковского Центра экстренной медицины.
Как сообщает Центр экстренной медицины в 21 ч. 27 мин. в службу «103» поступил вызов по поводу «отек, аллергия».
Прибыв на место происшествия, бригада медиков ренимировала 34-летнюю женщину, которая с диагнозом: «Анафилактический шок» была госпитализирована в 27-ю больницу.
За минувшие сутки произошло 11 ДТП, из них:
- 4 случая столкновения авто с велосипедом / мопедом
Погибли два челолвека: 37- летний мужчина сбит электропоездом, а его ровесник-автолюбитель разбился, врезавшись в столб.
В отношении стрельбы на площади Героев Небесной Сотни медики Центра уточнили, что инцидент произошел в разрушенном доме.
Пострадавшему от выстрела травматического пистолета мужчине - 45 лет.
Звезды будут склонять к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Последняя неделя августа начнется жарким солнечным днем. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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