27.08.2018 13:48

В Харькове женщина едва не умерла от сильнейшей аллергической реакции

Сводка за сутки харьковского Центра экстренной медицины.



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Как сообщает Центр экстренной медицины в 21 ч. 27 мин. в службу «103» поступил вызов по поводу «отек, аллергия».

Прибыв на место происшествия, бригада медиков ренимировала 34-летнюю женщину, которая с диагнозом: «Анафилактический шок» была госпитализирована в 27-ю больницу.

За минувшие сутки произошло 11 ДТП, из них:

- 4 случая столкновения авто с велосипедом / мопедом

Погибли два челолвека: 37- летний мужчина сбит электропоездом, а его ровесник-автолюбитель разбился, врезавшись в столб.

В отношении стрельбы на площади Героев Небесной Сотни медики Центра уточнили, что инцидент произошел в разрушенном доме.

Пострадавшему от выстрела травматического пистолета мужчине - 45 лет.