27.08.2018 16:20

В течение июля в Харькове и области регистрировались случаи завышенного уровня предельных надбавок в аптеках

Результаты проведения мониторинга применения государственных регулируемых цен в рамках правительственной программы «Доступные лекарства» в 2018 году обсуждались на селекторном совещании и опубликованы на сегодня сайте Держпродспоживслужбы



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наценка на лекарства

В соответствии с поручением Кабинета Министров Украины Держпродспоживслужба продолжает осуществлять мониторинг применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства».

За январь-июль текущего года работники секторов / отделов контроля по регулируемым ценам Главных управлений Держпродспоживслужбы в областях провели 8148 мониторингов, проанализировали более 1 400 000 цен на лекарственные средства по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования.

Помимо Харьковской, в июле 2018 года субъекты хозяйствования отпускали лекарственные средства с применением повышенного уровня предельных снабженческо-сбытовых надбавок в Волынской, Луганской, Одесской областях – сообщается сегодня на официальной странице ведомства.

По результатам этой работы главные управления Держпродспоживслужбы в вышеупомянутых областях провели разъяснительную работу и рекомендовали субъектам хозяйствования привести в соответствие с действующим законодательством предельные уровни снабженческо-сбытовых надбавок.

Результаты проведения мониторинга применения государственных регулируемых цен на лекарства и проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации правительственной программы «Доступные лекарства», также рассматривались во время всеукраинского селекторного совещания, которое состоялось под председательством заместителя Министра здравоохранения Украины Романа Илык с участием заместителя Председателя Держпродспоживслужбы Анны Андрущак, начальника Управления контроля по регулируемым ценам Держпродспоживслужбы Ларисы Ефимовой, представителей Министерства здравоохранения Украины, Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, а также руководителей областных государственных администраций, руководителей Департаментов здравоохранения, работников структурных подразделений областных государственных администраций и территориальных органов Держпродспоживслужбы.

Участники селекторного совещания обсудили наиболее эффективные пути осуществления постоянного контроля за применением государственных регулируемых цен на лекарственные средства в рамках реализации правительственной программы «Доступные лекарства».