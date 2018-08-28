28.08.2018 13:36

Две новые амбулатории по оказанию первичной медпомощи готовятся к открытию в Харькове

Первичную медицинскую помощь ближе к людям – именно по такому принципу в Харькове готовят к открытию две новые амбулатории. Вскоре они появятся в Пятихатках и в Новобаварский районе. Работы там сейчас идут полным ходом.



// Городской Дозор

Одну из новых амбулаторий, где будут оказывать первичную медицинскую помощь, откроют по улице Доватора, 7.



Именно с таким вопросом на приеме у Харьковского городского головы Геннадия Кернеса обращались местные жители, пожаловавшись на то, что в больницу, где они обслуживаются, далеко добираться. По их просьбе здесь и разместят амбулаторию.



Уже выполнена реконструкция старого здания, обновлен фасад, кровля, коммуникации. Сейчас ведется благоустройство прилегающей территории. А внутри здания наводится порядок. Кабинеты постепенно приобретают рабочий вид. Устанавливают мебель, а вскоре появится и все необходимое оборудование.



«Были обращения, что в поликлиника слишклм далеко, чтобы поехать по различным вопросам оказания первой медицинской помощи. Потому было принято решение Харьковским городским головой, чтобы здесь открыли для людей медицинскую помощь. Я думаю, что в ближайшие 3-4 недели мы всё завершим, и амбулатория начнёт работу», – рассказал директор Департамента здравоохранения Харьковского городского совета Юрий Сороколат.



Еще одну амбулаторию откроют в центре Пятихаток. Ремонтные работы по улице Академика Вальтера, 8 также подходят к концу. Идут последние приготовления к приему пациентов. Принимать здесь будут и терапевты, и педиатры, а раз в неделю для консультаций приезжать узкие специалисты.



«Всё это в рамках и реформы в целом по стране проводится, и в рамках нашей политики и Харьковского городского совета, и Харьковского городского головы в отношении того, чтобы мы максимально могли приблизить первую медицинскую помощь к населению и для удобства жителей города Харькова», – говорит Юрий Сороколат.



Амбулатория в Новобаварском районе будет филиалом 3-й больницы, а в Пятихатках – 28-й для взрослых и 23-й поликлиники для детей, отмечают в Департаменте здравоохранения.



Это будут полноценные медицинские учреждения, с врачами которых пациенты могут заключать деклараций по предоставлению медпомощи.



