28.08.2018 15:29

Вредную инфекцию нашли на пляже под Харьковом

Харьковский лабораторный центр обновил список нерекомендованных для купания мест в Харьковской области.



// nv.ua

По результатам лабораторных исследований в воде, отобранной в пгт Краснокутск (пляж на реке Мерла), обнаружен энтеровирус.



В связи с этим рекомендуем купание на данном пляже.



По состоянию на 28 августа купание не рекомендовано на трех пляжах Харьковской области:

– на пруду ГП «Клинический санаторий «Роща», пос. Песочин (обнаружен антиген ротавируса);



– на Краснооскольском водохранилище в пгт Боровая (индекс лактозоположительной кишечной палочки 6200 при норме не более 5000, число коли-фагов 330 при норме не более 100).

– на пляже «Мерла» (р. Мерла) пгт Краснокутск (выявлен энтеровирус).

Справка. Энтеровирусная инфекция представляет собою большое количество инфекций, которые могут поражать взрослых кишечным вирусом Enterovirus. Проявляются они у всех по-разному, некоторые страдают легким недомогание, а у некоторых поражена центральная нервная система. При всех инфекционных заболеваниях, высоко поднимается температура тела, при этом поражается система дыхания, возникают проблемы с желудком, кишечником, почками, нервные расстройства и может влиять и на другие системные органы.



Заболевания, вызваны этим вирусом разделяют на две группы:



– тяжелая форма: гепатит, менингит, паралич, миокардит, хроническое инфицирование ВИЧ, перикардит.



– легкая форма: лихорадочное состояние, конъюнктивит, фарингит, гастроэнтерит, увеит.