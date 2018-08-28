Главная Новости Медицина Вредную инфекцию нашли на пляже под Харьковом
28.08.2018  15:29   

Вредную инфекцию нашли на пляже под Харьковом

Харьковский лабораторный центр обновил список нерекомендованных для купания мест в Харьковской области.


// nv.ua

По результатам лабораторных исследований в воде, отобранной в пгт Краснокутск (пляж на реке Мерла), обнаружен энтеровирус.

В связи с этим рекомендуем купание на данном пляже.

По состоянию на 28 августа купание не рекомендовано на трех пляжах Харьковской области:

– на пруду ГП «Клинический санаторий «Роща», пос. Песочин (обнаружен антиген ротавируса);

– на Краснооскольском водохранилище в пгт Боровая (индекс лактозоположительной кишечной палочки 6200 при норме не более 5000, число коли-фагов 330 при норме не более 100). 

– на пляже «Мерла» (р. Мерла) пгт Краснокутск (выявлен энтеровирус).

Справка. Энтеровирусная инфекция представляет собою большое количество инфекций, которые могут поражать взрослых кишечным вирусом Enterovirus. Проявляются они у всех по-разному, некоторые страдают легким недомогание, а у некоторых поражена центральная нервная система. При всех инфекционных заболеваниях, высоко поднимается температура тела, при этом поражается система дыхания, возникают проблемы с желудком, кишечником, почками, нервные расстройства и может влиять и на другие системные органы.

Заболевания, вызваны этим вирусом разделяют на две группы:

– тяжелая форма: гепатит, менингит, паралич, миокардит, хроническое инфицирование ВИЧ, перикардит.

– легкая форма: лихорадочное состояние, конъюнктивит, фарингит, гастроэнтерит, увеит.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.08 Медицина Медики реабилитировали шесть «грязных» пляжей под Харьковом 16.08 Медицина Медики разрешили купаться на трех пляжах, которые все лето считались «грязными» 09.08 Медицина На Харьковщине нашли еще один грязный пляж
 
 

Видео

На будущем мусороперерабатывающем комплексе в Дергачах приступили к важному этапу строительства
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 