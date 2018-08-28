28.08.2018 17:08

На Харьковщине усиливается контроль за больными туберкулезом и ВИЧ (ФОТО)

28 августа 2018 в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№ 17) - специализированная туберкулезная больница» состоялся пре-мониторинговый визит харьковских и международных контролирующих организаций.



фото Покровской исполнительной колонии №17

В сопровождении начальника больницы, Андрея Андруся, работники благотворительной организации "Сеть 100 процентов жизни" г.Харьков ", общественной организации Infection Control in Ukraine / Инфекционный контроль в Украине и филиала Государственного учреждения « Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины » в Харьковской и Луганской областях провели пре-мониторинговый визит с целью оценки возможности осуществления проектной деятельности в рамках проекта «Ускорение прогресса в уменьшении бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции путем предоставления универсального доступа к своевременной и качественной диагностики и лечения туберкулеза, расширение доказательно обоснованной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, создание жизнеспособных и стабильных систем здравоохранения ».

Участники визита ознакомились с работой медицинского персонала, проверили документацию, условия хранения медикаментов, совершили обход отделений социально психологической службы, участка СИЗО, столовой для осужденных и административного корпуса в охраняемой зоне.

Руководство учреждения способствовало работе участников пре-мониторингового визита и в предоставлении необходимой информации.