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29.08.2018  08:45   

Харьковчане стали чаще болеть вирусными инфекциями

79 тыс. 532 случаев инфекционных заболеваний зарегистрировано в Харьковской области за 7 мес. 2018 г., что на 1,9% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.


// повышение заболеваемости

Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 7 тыс. 592 заболевания, что меньше на 5,1%. Доля острых кишечных инфекций составила 45,6% инфекционных заболеваний.

Возросла заболеваемость:

  •     гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем - на 8,1%;
  •     болезнью Лайма - на 72%;
  •     вирусным гепатитом: А - в 4 раза, В - на 31,8%, С - на 10,9%, хроническими вирусными гепатитами - на 15,5%;
  •     острыми респираторными вирусными инфекциями - на 2,6%.

На уровне прошлого года осталась заболеваемость:

  •     иерсиниозом (13 случаев);
  •     менингококковой инфекцией (14 случаев);
  •     краснухой и гемофильной инфекцией (по одному случаю).

Снизилась заболеваемость:

  •     сальмонеллезом - на 18,5%;
  •     шигеллезом - на 28,5%;
  •     гастроэнтероколитом с установленным возбудителем - на 32,7%;
  •     ротавирусным энтеритом - на 48,5%;
  •     туберкулезом - на 8,8%;
  •     коклюшем - на 20,0%;
  •     вирусным менингитом - на 20,0%;
  •     инфекционным мононуклеозом - на 16,8%.

Зарегистрировано 355 случаев кори, 5 случаев малярии, 2 - дирофиляриоза.

Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, орнитоза.

Туберкулез органов дыхания выявлен у 584 человек, 5,1% которых составили дети.

Зарегистрировано 2 тыс. 444 инвазированных гельминтами и простейшими (79,8% заболевших - дети).

Количество людей, пострадавших от нападения клещей, увеличилось на 36,3%. Взято на учет 2 тыс. 166 человек, из них 28,4% - дети.

Пораженность населения педикулезом увеличилась на 25,5% (выявлено 547 случаев, 72,6% - у детей).

Тэги:  гепатит, орви, кишечная, харьков
 
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