29.08.2018 08:45

Харьковчане стали чаще болеть вирусными инфекциями

79 тыс. 532 случаев инфекционных заболеваний зарегистрировано в Харьковской области за 7 мес. 2018 г., что на 1,9% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



// повышение заболеваемости

Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 7 тыс. 592 заболевания, что меньше на 5,1%. Доля острых кишечных инфекций составила 45,6% инфекционных заболеваний.

Возросла заболеваемость:

гастроэнтероколитом с неустановленным возбудителем - на 8,1%;

болезнью Лайма - на 72%;

вирусным гепатитом: А - в 4 раза, В - на 31,8%, С - на 10,9%, хроническими вирусными гепатитами - на 15,5%;

острыми респираторными вирусными инфекциями - на 2,6%.

На уровне прошлого года осталась заболеваемость:

иерсиниозом (13 случаев);

менингококковой инфекцией (14 случаев);

краснухой и гемофильной инфекцией (по одному случаю).

Снизилась заболеваемость:

сальмонеллезом - на 18,5%;

шигеллезом - на 28,5%;

гастроэнтероколитом с установленным возбудителем - на 32,7%;

ротавирусным энтеритом - на 48,5%;

туберкулезом - на 8,8%;

коклюшем - на 20,0%;

вирусным менингитом - на 20,0%;

инфекционным мононуклеозом - на 16,8%.

Зарегистрировано 355 случаев кори, 5 случаев малярии, 2 - дирофиляриоза.

Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, орнитоза.

Туберкулез органов дыхания выявлен у 584 человек, 5,1% которых составили дети.

Зарегистрировано 2 тыс. 444 инвазированных гельминтами и простейшими (79,8% заболевших - дети).

Количество людей, пострадавших от нападения клещей, увеличилось на 36,3%. Взято на учет 2 тыс. 166 человек, из них 28,4% - дети.

Пораженность населения педикулезом увеличилась на 25,5% (выявлено 547 случаев, 72,6% - у детей).