Харьковчане стали чаще болеть вирусными инфекциями

79 тыс. 532 случаев инфекционных заболеваний зарегистрировано в Харьковской области за 7 мес. 2018 г., что на 1,9% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 7 тыс. 592 заболевания, что меньше на 5,1%. Доля острых кишечных инфекций составила 45,6% инфекционных заболеваний.
Возросла заболеваемость:
На уровне прошлого года осталась заболеваемость:
Снизилась заболеваемость:
Зарегистрировано 355 случаев кори, 5 случаев малярии, 2 - дирофиляриоза.
Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, орнитоза.
Туберкулез органов дыхания выявлен у 584 человек, 5,1% которых составили дети.
Зарегистрировано 2 тыс. 444 инвазированных гельминтами и простейшими (79,8% заболевших - дети).
Количество людей, пострадавших от нападения клещей, увеличилось на 36,3%. Взято на учет 2 тыс. 166 человек, из них 28,4% - дети.
Пораженность населения педикулезом увеличилась на 25,5% (выявлено 547 случаев, 72,6% - у детей).
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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давл.:
ветер: