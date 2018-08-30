30.08.2018 10:51

В Харькове участились случаи укусов животными

"Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Харькова предоставил сводку за прошедшие сутки.



http://lenta.kharkiv.ua

питомец

Чаще кусали домашние питомцы. За сутки 29.08.2018 года в службу «103» поступило 3 вызова по поводу «укус животного».

Из них 2 вызова, когда домашние животные покусали девочек 2 и 8 лет и 1 вызов к женщине 47 лет, которую укусила бездомная собака.