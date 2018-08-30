В Харькове участились случаи укусов животными

"Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Харькова предоставил сводку за прошедшие сутки.
Чаще кусали домашние питомцы. За сутки 29.08.2018 года в службу «103» поступило 3 вызова по поводу «укус животного».
Из них 2 вызова, когда домашние животные покусали девочек 2 и 8 лет и 1 вызов к женщине 47 лет, которую укусила бездомная собака.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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