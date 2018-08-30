Главная Новости Медицина В Харькове участились случаи укусов животными
30.08.2018  10:51   

В Харькове участились случаи укусов животными

"Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Харькова предоставил сводку за прошедшие сутки.


http://lenta.kharkiv.ua
питомец

Чаще кусали домашние питомцы. За сутки 29.08.2018 года в службу «103» поступило 3 вызова по поводу «укус животного».

Из них 2 вызова, когда домашние животные покусали девочек 2 и 8 лет и 1 вызов к женщине 47 лет, которую укусила бездомная собака.

Тэги:  укус, харьков, питомец, собака
 
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