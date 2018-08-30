Подарок из Африки: в Харьков снова завезли малярию

25 августа зарегистрирован завозной случай малярии у гражданина республики Нигерия.
Парень прибыл 18 августа на обучение в высшее учебное заведение Харькова.
Ухудшение здоровья у него наступило 22 августа, появились слабость, головная боль, тошнота, температура повысилась до 40 градусов.
25 августа будущий студент вызвал скорую, которая госпитализировала его в областную инфекционную больницу с диагнозом малярия. В ходе клинического дообследования диагноз был подтвержден.
По месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.
Справка. За текущий год это 7-й случай малярии, зарегистрированный в Харьковской области. Среди заболевших два жителя области, которые находились в странах Африканского континента.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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