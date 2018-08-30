30.08.2018 16:01

Подарок из Африки: в Харьков снова завезли малярию

25 августа зарегистрирован завозной случай малярии у гражданина республики Нигерия.



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Парень прибыл 18 августа на обучение в высшее учебное заведение Харькова.



Ухудшение здоровья у него наступило 22 августа, появились слабость, головная боль, тошнота, температура повысилась до 40 градусов.



25 августа будущий студент вызвал скорую, которая госпитализировала его в областную инфекционную больницу с диагнозом малярия. В ходе клинического дообследования диагноз был подтвержден.



По месту жительства больного проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.



Справка. За текущий год это 7-й случай малярии, зарегистрированный в Харьковской области. Среди заболевших два жителя области, которые находились в странах Африканского континента.