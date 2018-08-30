В центре Харькова ликвидировали условный пожар в военном госпитале

Шевченковский район: военные медики тренировались реагировать на возникновение чрезвычайной ситуации.
30 августа на территории Военно-медицинского клинического центра северного региона, находящегося по адресу: г. Харьков, ул. Культуры, 6, были проведены противопожарные объекту тренировки по отработке действий руководства и персонала учреждения на случай возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.
Руководителями тренировок выступили сотрудники Шевченковского райотдела города Харькова ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Целью проведения тренировок стала отработка действий руководства объекта по организации оповещения и эвакуации пациентов и работников учреждения, осуществления мероприятий по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
Условное место пожара произошло в одном из гаражных боксов. Работники оперативно эвакуировали технику, не дав огню ее уничтожить. Далее в бой вступили 2 пожарных расчета 17-й Государственной пожарно-спасательной части Харькова, которые за несколько минут справились с условным пожаром.
Затем для всех желающих спасатели провели мастер-класс по правильному применению первичных средств пожаротушения. Каждый имел возможность лично попробовать потушить условный пожар углекислотным огнетушителем. Полученные в ходе практического занятия навыки помогут военным медикам не растеряться в случае возникновения настоящего бедствия.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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