30.08.2018 16:24

В центре Харькова ликвидировали условный пожар в военном госпитале

Шевченковский район: военные медики тренировались реагировать на возникновение чрезвычайной ситуации.



http://kharkiv.dsns.gov.ua/

Пожар в военном госпитале

30 августа на территории Военно-медицинского клинического центра северного региона, находящегося по адресу: г. Харьков, ул. Культуры, 6, были проведены противопожарные объекту тренировки по отработке действий руководства и персонала учреждения на случай возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.

Руководителями тренировок выступили сотрудники Шевченковского райотдела города Харькова ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Целью проведения тренировок стала отработка действий руководства объекта по организации оповещения и эвакуации пациентов и работников учреждения, осуществления мероприятий по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Условное место пожара произошло в одном из гаражных боксов. Работники оперативно эвакуировали технику, не дав огню ее уничтожить. Далее в бой вступили 2 пожарных расчета 17-й Государственной пожарно-спасательной части Харькова, которые за несколько минут справились с условным пожаром.

Затем для всех желающих спасатели провели мастер-класс по правильному применению первичных средств пожаротушения. Каждый имел возможность лично попробовать потушить условный пожар углекислотным огнетушителем. Полученные в ходе практического занятия навыки помогут военным медикам не растеряться в случае возникновения настоящего бедствия.