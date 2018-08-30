30.08.2018 17:18

Корь: Харьков остается лидером по заболеваемости в области

Еще шесть человек заболели корью в течение недели.



//racurs.ua

Как сообщает 057.ua, ссылаясь на пресс-службу Обласного лабцентра, с 23 по 29 августа корь подхватили 9 человек.



Из них — 6 харьковчан. Всего в 2018 году корь поразила 429 жителей Харьковщины.



С января по август заболели 164 человека. Среди детей и подростков — 204 человека, из них до года — 26.



На Харьковщине сохраняется высокий уровень заболеваемости корью.

Наиболее высокий — в Харькове и Харьковском районе, а также Волчанском, Дергачевском и Валковском районах.



«В больницы госпитализировали 385 человек, из них 151 харьковчанина. 12 заболевших находятся в отделе интенсивной терапии», - добавили санврачи.



Среди заболевших 62 человека получили 1 дозу прививки, еще 104 человека вакцинировались дважды.



По данным Центра общественного здоровья МОЗ, в Украине заболеваемость корью снижается вторую неделю подряд. Всего с начала 2018 года болезнь подхватили более 29,9 тысяч человек, из которых 17,7 тысяч — дети.

















