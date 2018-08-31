31.08.2018 15:16

Экспертами выявлены сомнительные кефиры

Госпредприятие Харьковстандартметрология провело потребительскую экспертизу различных марок продукта.



//facebook

Как сообщает госпредприятие Харьковстандартметрология, специалистами были отобраны образцы продукта, изготовленного в Харьковской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Львовской областях Украины, которые реализовывались в розничной торговой сети города Харькова.

Всего закуплено продукции девяти украинских производителей:

1. Кефир 2,5% жира ТМ «Молокия», фас. по 900 г ( ЗАО «Тернопольский молокозавод», ул. Лозовецкая, 28., г. Тернополь, 46010), ДСТУ 4418: 2005.

2. Кефир 2,5% жира ТМ «Хуторок», фасованный в пакеты по 900г ( ООО «С-ТРАНС», Тарановское шоссе, 5 м. Змиев, Харьковская обл., 63403) ТУ 25027034-011-99.

3 Кефир 2,5% жира ТМ «Каждый День», фасованный в пакеты по 900г ( ООО «ЛУК - Милк», ул. Вокзальная, 22-а,. Белая Церковь, Киевская обл., 091003) ТУ 25027034-011 -99.

4. Кефир 1,0% жира ТМ «kar.ua», фасованный в пакеты по 900 г ( ЗАО «Кагма», ул. Столичная, 14, г.. Кагарлык, Киевская обл., 09200) ТУ 25027034-011-99 .

5. Кефир 1,0% жира ТМ «Злагода», фасованный в пакеты по 910 г ( ЗАО «Комбинат« Приднепровский », ул. Журналистов, 15, г.. Днепр, 49051), ТУ 14275901.043-2000

6 Кефир 2,5% жира ТМ «Простоквашино», фасованный в по 900г (ЗАО «Данон Кремез», ул. Врача А. Богаевского, 14/69, м. Кременчук, Полтавская обл., 39600), ТУ 15.5-31489175 -003-2007.

7. Кефир 2,5% жира ТМ «Волошкове поле» фасованный в пакеты по 900 г ( ОАО «ЮРИЯ»: ул. Кобзарська, 108, м. Черкаси, 18030) ТУ 00447853.005-2000.

8. Кефир 2,5% жира ТМ «РОМОЛ» фасованный в пакеты по 900 г ( Филиал ЗАО «Вимм-Билль-Данн Украина» - «Харьковский молочный комбинат» ул. Роганская, 149, г.. Харьков, 61172) ДСТУ 4417 : 2005

9 Кефир 2,5% жира ТМ «Галичина», фас. по 400 г ( ЗАО «Галичина» ул. Б. Хмельницкого, 120, г.. Радехов, Львовская обл., 80200) ТУ 15.5-19492247-001-2002.

Продукция была закуплена в известных торговых сетях Харькова: супермаркет «КЛАСС», супермаркет «АТБ - Маркет», гипермаркет «АШАН», гипермаркет «FOZZY».

Качество продукции определялась в Государственной испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ГП «Харьковстандартметрология» по физико-химическим показателям (массовой доле жира и белка) наличии немолочного жира; микробиологическим показателям (количеству жизнеспособных молочнокислых бактерий, дрожжей, плесневые грибы), а также по качеству маркировки.

Результаты потребительской экспертизы показали, что только 3 образца кефира с 9, а именно: кефир 2,5% жира ТМ «Молокия», кефир 2,5% жира ТМ «Галичина» и кефир 2,5% жира ТМ «Волошкове поле» по всем проверенным показателям соответствовали требованиям нормативной документации и информации, заявленной на этикетке.

6 протестированных образцов ( 66,7%) по разным показателям не соответствовали требованиям нормативной документации и информации, заявленной на этикетке.

Кефир должен производиться из молока, что предполагает наличие только молочных жиров. Проведенные испытания по выделению растительных жиров не обнаружили фальсификации кефира ни у одного из производителей.

Наличие полезных микроорганизмов, а именно молочнокислых бактерий и дрожжей, также являются обязательными для качественного продукта. Испытания выявили недостаточное количество дрожжей или их отсутствие в 5 образцах кефира: ТМ «Хуторок», ТМ «РОМОЛ», ТМ «Злагода», ТМ «Простоквашино», ТМ «kar.ua». Такие недостатки могут свидетельствовать о нарушении технологического процесса производства продукции.

По показателю наличия жизнеспособных молочнокислых бактерий наши испытания не выявили несоответствий.

Микробиологические показатели являются одними из главных критериев безопасности и качества молочной продукции, но результаты наших испытаний выявили наличие бактерий группы кишечных палочек (колиформы) в продукции: кефир 2,5% жира ТМ «Каждый День», кефир 1,0% жира ТМ «kar. ua », кефир 2,5% жира ТМ« РОМОЛ ».Употребление такой продукции может привести к различным расстройствам желудочно-кишечного тракта.

Специалисты ГП «Харьковстандартметрология» особое внимание уделяется маркировке продукции и результаты экспертизы этикеток кефира порадовали, за исключением маркировки кефира ТМ «РОМОЛ», информация на этикетке которого фактически не соответствовала заявленной, по количеству дрожжей.

Подводя итоги потребительской экспертизы, генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко отметил, что "несоответствие нормативной документации по показателям безопасности может свидетельствовать о низком уровне культуры производства, несоблюдение режимов технологического процесса производства, низкий уровень качества сырья, недостаточный уровень контроля качества готовой продукции со стороны должностных лиц предприятий-производителей.

Ранее, в 2015 году, эксперты также провели экспертизу кефиров.

Если сравнить результаты обеих экспертиз, к сожалению, констатировать, что качество продукции вышла на новый уровень, невозможно.

5 образцов продукции из 8 протестированных в 2015 году и 6 из 9 образцов продукции в 2018 году не соответствовали по разным показателям требованиям нормативной документации и информации, заявленной на этикетке.

И хотя откровенных фальсификаций растительными жирами и несоответствий по массовой доле жира в 2018 году не было обнаружено, нашим производителям есть к чему стремиться."

Для того, чтобы выбрать кефир и не навредить здоровью, Владимир Величко советует руководствоваться следующими универсальными правилами: уделять маркировке продукции, обращать внимание на условия хранения, проверяйть срок гоности и целостность упаковки, отдавайть предпочтение кефирам с содержанием жиров и не давайть кефир детям до 7 месяцев.