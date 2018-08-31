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31.08.2018  18:14   

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Харьковской области остается напряженной

Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины отчитался о работе с контактными лицами в очагах туберкулеза.


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Несмотря на постепенное снижение показателей заболеваемости (в 2018 году на 8,8%) более 60% заболевших выделяли возбудитель в окружающую среду, почти у каждого четвертого было установлено резистентность к противотуберкулезным препаратам; 5,1% заболевших - дети 0-17 лет.

Уменьшить эпидемическую напряженность по туберкулезу в обществе, считают специалисты областного лабцентра, возможно за счет своевременного выявления новых случаев заболевания и привлечения больных на лечение.

В Харьковской области при поддержке международной организации РАТН с мая 2017 отрабатывается модель организации работы с лицами, которые имели контакт с больными туберкулезом. Определены пилотные районы (Змиевской и Харьковский), где отрабатываются практические подходы к успешному расследованию контактов. Ежемесячно специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» и КУЗ «ОПТД №1» осуществляются мониторинговые визиты в лечебно-профилактических заведений пилотных районов. В ходе визитов уточняется круг контактных лиц по новым случаях заболевания, даются рекомендации по организации их обследования и профилактического лечения по месту жительства.

В 2017 году в области при обследовании и в ходе динамического наблюдения у 58 контактных лиц диагностирован туберкулез.

При проведении эпид-расследований в очагах туберкулеза, взятых на учет в 2018 году, выявлено 3 696 лиц, бывших в контакте с больным и возможно инфицированным от него. При обследовании этих лиц в 23-х установлен диагноз туберкулеза. Своевременное выявление заболевания способствовало уменьшению риска распространения инфекции среди окружающих.

Специалисты областного лабцентра предупреждают: Если вы имели контакт с больным туберкулезом необходимо в течение 2-х лет каждые полгода проходить скрининговое анкетирование и обследование у врача.

Источник:   Харьковский обласной лабораторный центр МОЗ Украины"
 Тэги:  туберкулез, эпидемия, заражение, харьков, обследование
 
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