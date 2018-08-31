На харьковском пляже нашли кишечную палочку

Перечень мест массового отдыха Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться, пополнился еще одним адресом.
По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной на пляже гидропарка «Удянский», установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значення. В связи с этим купание на данном пляже не рекомендуется.
Повторные анализы воды на пляже санатория «Роща» в поселке Песочин показали отсутствие антигена ротавируса.
Таким образом, по состоянию на 31 августа не рекомендуется купаться в трех местах отдыха Харьковщины:
– пляж пгт Боровая, Краснооскольское водохранилище;
– пляж Мерла, р. Мерла, пгт Краснокутск;
– пляж Удянский, р. Уды., г. Харьков.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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