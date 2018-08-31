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31.08.2018  18:58   

На харьковском пляже нашли кишечную палочку

Перечень мест массового отдыха Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться, пополнился еще одним адресом.


// visicom.ua

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной на пляже гидропарка «Удянский», установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значення. В связи с этим купание на данном пляже не рекомендуется.

Повторные анализы воды на пляже санатория «Роща» в поселке Песочин показали отсутствие антигена ротавируса.

Таким образом, по состоянию на 31 августа не рекомендуется купаться в трех местах отдыха Харьковщины:

пляж пгт Боровая, Краснооскольское водохранилище;

– пляж Мерла, р. Мерла, пгт Краснокутск;

– пляж Удянский, р. Уды., г. Харьков.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, харьков
 
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