31.08.2018 18:58

На харьковском пляже нашли кишечную палочку

Перечень мест массового отдыха Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться, пополнился еще одним адресом.



// visicom.ua

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной на пляже гидропарка «Удянский», установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значення. В связи с этим купание на данном пляже не рекомендуется.



Повторные анализы воды на пляже санатория «Роща» в поселке Песочин показали отсутствие антигена ротавируса.



Таким образом, по состоянию на 31 августа не рекомендуется купаться в трех местах отдыха Харьковщины:

– пляж пгт Боровая, Краснооскольское водохранилище;



– пляж Мерла, р. Мерла, пгт Краснокутск;



– пляж Удянский, р. Уды., г. Харьков.