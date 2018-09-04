Всем харьковским учреждениям здравоохранения надо автономизироваться до конца 2018 года

Заместитель Министра здравоохранения Павел Ковтонюк рассказал об изменениях в финансировании медучреждений первичной медицинской помощи и объяснил, почему важно всем украинским медучреждениям изменить свой статус на коммунальное некоммерческое предприятие уже до конца этого года.
Изменения в финансировании первичного звена медицины начались с июля этого года и уже сегодня имеем:
Автономизированные медучреждения могут заключить договор с Национальной службой здоровья Украины и получать плату за обслуживание пациентов из государственного бюджета от Нацслужбы.
"Реорганизация медучреждений на КНП дает руководителю свободу в управлении, а именно, свободу в управлении активами и финансами, в выборе кадровой политики и определении внутренней организационной структуры учреждения", - говорит замминистра.
Всем украинским учреждениям здравоохранения надо автономизироваться до конца 2018 года. Именно к этому сроку закон предусматривает особый, существенно упрощенный режим преобразования медицинских учреждений на коммунальные некоммерческие предприятия. Это означает, что действующие положения законодательства позволяют уменьшить финансовые затраты на автономизации и минимизируют риск блокировки процедуры преобразования со стороны кредиторов.
По информации Управления здравоохранения ХОГА, в целом, на Харьковщине в систему Е-Хелс подключен 81 заведение здравоохранения - все 36 центров первичной медико-санитарной помощи районов, городские поликлиники Харькова и некоторые частные лица-предприниматели и частные медицинские учреждения здоровье.
В системе зарегистрировались 1762 врачи первичной медицинской помощи.
Сколько клиник автономизировались и сколько врачей получили статус ФЛП – пока не уточняется.
Зато Национальная служба здоровья опубликовала договора с двенадцатью частными заведениями. Впервые украинцы смогут получать услуги первичной медицинской помощи за средства государственного бюджета в частных клиниках и врачей-ФЛП. 27 июня на официальном сайте НСЗУ появились договоры с частными заведениями, которые будут оказывать первичную медицинскую помощь пациентам за государственные средства. Из харьковских учреждений на сайте пока только частная клиника ПАО «Завод Южкабель»
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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