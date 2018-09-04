04.09.2018 11:53

Всем харьковским учреждениям здравоохранения надо автономизироваться до конца 2018 года

Заместитель Министра здравоохранения Павел Ковтонюк рассказал об изменениях в финансировании медучреждений первичной медицинской помощи и объяснил, почему важно всем украинским медучреждениям изменить свой статус на коммунальное некоммерческое предприятие уже до конца этого года.



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Изменения в финансировании первичного звена медицины начались с июля этого года и уже сегодня имеем:

623 медицинские учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь, получают финансирование от Нацслужбы здоровья по новой модели;

к реформе присоединились 40 частных клиник и 33 врача-ФЛП;

Автономизированные медучреждения могут заключить договор с Национальной службой здоровья Украины и получать плату за обслуживание пациентов из государственного бюджета от Нацслужбы.

"Реорганизация медучреждений на КНП дает руководителю свободу в управлении, а именно, свободу в управлении активами и финансами, в выборе кадровой политики и определении внутренней организационной структуры учреждения", - говорит замминистра.

Всем украинским учреждениям здравоохранения надо автономизироваться до конца 2018 года. Именно к этому сроку закон предусматривает особый, существенно упрощенный режим преобразования медицинских учреждений на коммунальные некоммерческие предприятия. Это означает, что действующие положения законодательства позволяют уменьшить финансовые затраты на автономизации и минимизируют риск блокировки процедуры преобразования со стороны кредиторов.

По информации Управления здравоохранения ХОГА, в целом, на Харьковщине в систему Е-Хелс подключен 81 заведение здравоохранения - все 36 центров первичной медико-санитарной помощи районов, городские поликлиники Харькова и некоторые частные лица-предприниматели и частные медицинские учреждения здоровье.

В системе зарегистрировались 1762 врачи первичной медицинской помощи.

Сколько клиник автономизировались и сколько врачей получили статус ФЛП – пока не уточняется.

Зато Национальная служба здоровья опубликовала договора с двенадцатью частными заведениями. Впервые украинцы смогут получать услуги первичной медицинской помощи за средства государственного бюджета в частных клиниках и врачей-ФЛП. 27 июня на официальном сайте НСЗУ появились договоры с частными заведениями, которые будут оказывать первичную медицинскую помощь пациентам за государственные средства. Из харьковских учреждений на сайте пока только частная клиника ПАО «Завод Южкабель»