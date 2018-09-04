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04.09.2018  14:20   

«Липовый» медосморт водителям и продавцам теперь станет пройти намного сложнее

В Украине заработал единый реестр медицинских осмотров - Единая государственная база данных медицинских осмотров определенных категорий лиц в системе здравоохранения.


besplatka.ua
// санитарная книжка

Контрольные проверки представителями различных организаций на наличие  медкнижек и подлинности медосмотров у «маршрутчиков»,  работников харьковских магазинов и парикмахерских вскоре могут «кануть в лету».

С сентября 2018 данные о медосмотрах  украинцев хранятся в единой электронной системе.

Такое нововведение МОЗ Украины упорядочит профессиональные медосмотры и сделает невозможным использование поддельных справок и санитарных книжек.

Профессиональный медосмотр является обязательным условием работы харьковских водителей, людей, обладающих оружием, и декретированных лиц - воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли. 

Теперь данные о таких осмотрах содержаться в едином реестре медицинских осмотров - надежно защищенной электронной системе.

Профессиональный медосмотр харьковчане будут проходить исключительно в учреждениях здравоохранения, а данные автоматически отображаются в электронной системе. Справку-дубликат о пройденном медосмотре каждый украинец сможет получить бесплатно.

Со временем единый реестр медицинских осмотров будет интегрировано в систему "Электронное здоровье". А уже сейчас работает мобильное приложение "Медицинские осмотры", с помощью которого контролирующие органы могут быстро проверить легитимность конкретного медосмотра.

На сегодня в межведомственное взаимодействие и работу в едином информационном пространстве присоединились Министерство внутренних дел и Министерство молодежи и спорта. МОЗ Украины проводит работу по вступлению в межведомственного взаимодействия и работы в едином информационном пространстве других министерств и государственных учреждений - потребителей соответствующей информации.

Напомним, приказ о создании единой государственной базы данных медицинских осмотров определенных категорий лиц в системе здравоохранения подписано в январе 2017 года, а с 20 июня 2018 начато тестирование системы и подключения к ней учреждений здравоохранения.До конца года планируется подключение к системе около 3 тысяч учреждений здравоохранения во всех областях Украины и постепенная замена бумажных бланков медицинских осмотров на электронные. После завершения тестового периода единая государственная база данных медицинских осмотров будет обязательным к использованию всеми потребителями соответствующей информации.

Источник:   http://moz.gov.ua/
 Тэги:  медицинский. осмотр, водитель, маршрутка, харьков
 
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