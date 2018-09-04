04.09.2018 16:19

Невеселые итоги проверки летних детских лагерей

Во многих местах отдыха наблюдались отклонения от требуемых норм.



//facebook

Как сообщает Харьковский Областной лабцентр, с начала подготовительного периода и оздоровительной кампании проведено 528 проверок учреждений оздоровления и отдыха детей. По результатам лабораторных исследований в 74 заведениях (14%) обнаружены отклонения от нормативных требований.



Так, на 489 объектах проведены исследования питьевой воды. По микробиологическим показателям исследовано 662 пробы, превышение нормативных требований выявлены в 85 пробах (12,8%); по санитарно-химическим показателям исследована 531 проба питьевой воды, превышение нормативных требований выявлены в 82 пробах (15,4%).



На девяти объектах исследована 61 проба воды из открытых водоемов: по микробиологическим показателям отклонения от нормативных требований установлены в четырех пробах (6,6%), по санитарно-химическим показателям превышение нормативных требований выявлены в 12 пробах (19,7%).



На 18 объектах проведено исследование калорийности готовых блюд. Исследовано 40 проб, отклонения от нормативных требований выявлены в трех пробах (7,5 %).



На 19 объектах проведено исследование готовых блюд на бактериальное загрязнение. Исследовано 54 пробы, превышение микробиологических показателей готовых блюд обнаружено в двух пробах (3,7%).



На 10 объектах проведено исследование на качество "С"-витаминизации. Исследовано 23 пробы, в двух пробах третьего блюда (8,7%) содержание витамина ниже расчетных величин.



На 19 объектах проведен санитарно-бактериологический контроль смывов на условно-патогенную и патогенную микрофлору. Исследовано 435 проб, из них 19 не соответствовали нормативу (4,4%).