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05.09.2018  14:18   

Пляжи, где вредно для здоровья завершать купальный сезон

Опасность в воде - от кишечной палочки до химии.


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Как сообщает Харьковский областной лабораторный центр, в течение августа им контролировалось состояние  48 пляжей, в том числе в загородных детских лагерях. 

По результатам исследований на микробиологические показатели безопасности воды водоемов из 211 исследованных проб не соответствовали нормативным значениям 16 проб (7,6%).

Так, если не хотитет чтобы в вашем организме появилась кишечная палочка, то не стоит бывать на пляжах города Балаклея (городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка), пгт Боровая (городской пляж на Краснооскольском водохранилище), пгт Зачепиловка (зона отдыха на реке Берестовая), с.  Поповка Красноградского района (пруд в зоне отдыха).

Что касается санитарно-химических показателей, то из  238 проб воды открытых водоемов, 16 (6,7%) не соответствовали нормативным требованиям.  Пробы воды с пляжей пгт Боровая (городской пляж на Краснооскольском водохранилище) не отвечали установленным нормативам по показателям запаха и биологического потребления кислорода, а палаточного городка «Бритай» в Лозовском районе (Бритайское водохранилище) не отвечали установленным нормативам по содержанию сухого остатка и сульфатов.

 В связи с этим ГУ "Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» не рекомендует купаться на указанных пляжах до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований и предостерегает от возможных негативных последствий для здоровья.

Источник:   Харьковский областной лабораторній центр
 Тэги:  пляж, запрет, харьков, вред, опасность
 
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