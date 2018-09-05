05.09.2018 14:18

Пляжи, где вредно для здоровья завершать купальный сезон

Опасность в воде - от кишечной палочки до химии.



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Как сообщает Харьковский областной лабораторный центр, в течение августа им контролировалось состояние 48 пляжей, в том числе в загородных детских лагерях.

По результатам исследований на микробиологические показатели безопасности воды водоемов из 211 исследованных проб не соответствовали нормативным значениям 16 проб (7,6%).



Так, если не хотитет чтобы в вашем организме появилась кишечная палочка, то не стоит бывать на пляжах города Балаклея (городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка), пгт Боровая (городской пляж на Краснооскольском водохранилище), пгт Зачепиловка (зона отдыха на реке Берестовая), с. Поповка Красноградского района (пруд в зоне отдыха).



Что касается санитарно-химических показателей, то из 238 проб воды открытых водоемов, 16 (6,7%) не соответствовали нормативным требованиям. Пробы воды с пляжей пгт Боровая (городской пляж на Краснооскольском водохранилище) не отвечали установленным нормативам по показателям запаха и биологического потребления кислорода, а палаточного городка «Бритай» в Лозовском районе (Бритайское водохранилище) не отвечали установленным нормативам по содержанию сухого остатка и сульфатов.



В связи с этим ГУ "Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» не рекомендует купаться на указанных пляжах до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований и предостерегает от возможных негативных последствий для здоровья.