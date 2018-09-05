05.09.2018 15:34

Горсовет будет напрямую финансировать аптеки, обеспечивающие диабетчиков бесплатным инсулином

Харькову каждый месяц не хватает более двух с половиной миллионов гривен на приобретение инсулина для людей, которые в нем нуждаются.



// Мед-инфо

Эти средства должны поступать из государственного бюджета, но их просто нет, отмечает директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат. И объясняет, что такая ситуация возникла во время медицинской реформы, когда все коммунальные учреждения здравоохранения реорганизовали в коммунальные некоммерческие предприятия.



«Министерство охраны здоровья на этапе планирования реформирования отрасли охраны здоровья не учли или забыли внести изменения в постановление Кабинета Министров и в бюджетный кодекс Украины, для того чтобы финансирование осталось прежним. Поэтому мы переименовали лечебные учреждения и столкнулись с проблемой остановки финансирования», – рассказал Юрий Сороколат.



Таким образом, в начале этого года государством было выделено Харькову почти 22 миллионов гривен, что составляет 33,8% от необходимых 64,3 миллиона гривен.



«Мы надеялись, что в течение года – весной, летом – будут выделены дополнительные деньги, и проблем с обеспечением инсулином не будет. Но никто никаких дополнительных средств из государственного бюджета пока не выделил, – отметил Юрий Сороколат. – Мы обращались в Министерство охраны здоровья и в Кабинет Министров Украины с просьбой выделения дополнительных средств на обеспечение инсулином больных сахарным диабетом.



Всего же на сегодня из почти 22 миллионов использовано около 14-ти. На очередной сессии городского совета выделен 1 миллион 856 тысяч гривен за счет остатка медицинской субвенции 2017 года.



«У нас потребность до конца года 11 миллионов. Но у нас на самом деле есть 9 млн 447 тысяч гривен. То есть 2 млн 361 тысяча в месяц у нас есть на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, а расчетная потребность ежемесячная – 5 млн 284 тысячи. То есть у нас дефицит составляет более двух с половиной миллионов», – рассказал Юрий Сороколат.



Чтобы до конца года не было сбоев в предоставлении инсулина, а также социальной напряженности, уже сейчас Департамент охраны здоровья Харьковского городского совета взял на себя все обязанности напрямую финансировать аптеки, где люди будут получать препараты, а лечебные учреждения будут предоставлять реестры по отоваренным рецептам и отчитываться.