06.09.2018 12:49

Домашние собаки покусали хозяев, а девятимесячный ребенок обварился кипятком

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подвел итог за сутки.



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Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, просто разбушевались домашние собаки, которые покусали детей и взрослых.

За последние сутки было зарегистрировано 4 случая.

В 18:26 поступил вызов по адресу: Балаклейский район, с. Довгаловка к девочке 6 лет. Она была укушена домашней беспородной собакой - раны была на верхней и нижней губе.

Спустя девять минут бригаду медиков вызвали на улицу Кибальчича, 27 в Харькове к 37-летней женщине, которую домашняя овчарка укусила в правое предплечье.

Не прошло и двух минут, как поступил вызов в частный дом по Зеленоградской улице, 17.

Домашняя овчарка покусала 57-летнего хозяина, у котрого были раны правой кисти и предплечья.

Вечером, в 21:24, поступил вызов к 11-летнему мальчику в пгт. Ковяги Валковского района.

После укусов домашней собаки у него была рваная рана шеи и мошонки.

Драматический случай, напоминающей, сколь внимательно надо следить за детьми, произошел в Безлюдовке.

В 18:02 поступил вызов к 9-месячному мальчику.

Он получил ожог кипятком грудной клетки справа 1-2 степени.

Малыш опрокинула на себя чашку с кипятком.