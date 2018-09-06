Домашние собаки покусали хозяев, а девятимесячный ребенок обварился кипятком

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подвел итог за сутки.
Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, просто разбушевались домашние собаки, которые покусали детей и взрослых.
За последние сутки было зарегистрировано 4 случая.
В 18:26 поступил вызов по адресу: Балаклейский район, с. Довгаловка к девочке 6 лет. Она была укушена домашней беспородной собакой - раны была на верхней и нижней губе.
Спустя девять минут бригаду медиков вызвали на улицу Кибальчича, 27 в Харькове к 37-летней женщине, которую домашняя овчарка укусила в правое предплечье.
Не прошло и двух минут, как поступил вызов в частный дом по Зеленоградской улице, 17.
Домашняя овчарка покусала 57-летнего хозяина, у котрого были раны правой кисти и предплечья.
Вечером, в 21:24, поступил вызов к 11-летнему мальчику в пгт. Ковяги Валковского района.
После укусов домашней собаки у него была рваная рана шеи и мошонки.
Драматический случай, напоминающей, сколь внимательно надо следить за детьми, произошел в Безлюдовке.
В 18:02 поступил вызов к 9-месячному мальчику.
Он получил ожог кипятком грудной клетки справа 1-2 степени.
Малыш опрокинула на себя чашку с кипятком.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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