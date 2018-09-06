06.09.2018 14:48

Оперативные данные по заболеваемости корью в Харьковской области - заболеваемость высокая

По состоянию на 05.09.2018 с начала года в Харьковской области зарегистрировано 436 случаев кори, из них 207 (47,5%) - у детей до 17 лет сообщает на своей странице Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".



http://labcenter.kh.ua

заболевание корью

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г.. Харькова - 167 человек, Харьковского района - 142, Волчанского - 27 Дергачевского - 20 Валковского - 18 Змиевского - 13 Лозовского - 11, Купянского - 9.

Уровень заболеваемости корью в целом по области расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 16,23 на 100 тыс. Населения).

Не зарегистрированы случаи кори в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Богодуховском, Боровском, Двуречанском, Зачепиловском, Кегичевском, Нововодолажском, Чугуевском районах и. Люботин.

По социальным группам населения зарегистрировано: среди неработающих - 23,8% случаев (из них пенсионеров - 1,9%), рабочих - 24,7% (из них медработников - 37,1%, служащих - 13,9%), неорганизованных дошкольников - 19,9%, учащихся общеобразовательных школ - 19,9%, детей, посещающих дошкольные учебные заведения - 4,9%, студентов высших учебных заведений и техникумов - 5,4%, детей школ - интернатов и детских домов - 1 , 6%.

Удельный вес привитых лиц среди заболевших составляет 36,2% (158 человек), отсутствуют данные относительно прививок в 25,5% (111 человек).

Летальные случаи не зарегистрированы.

С начала 2018 зарегистрировано 19 вспышек кори, из них 5- в учреждениях здравоохранения, 4 - среди детей учебно-воспитательных заведений.