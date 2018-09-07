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07.09.2018  17:17   

Эксперты проверили радиационный фон в Харькове

Оперативная информация о радиационной обстановке.


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Как сообщает Харьковский лабораторный центр, проверен уровень радиации в Первой столице.   

 По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 07.09.2018 уровне внешнего гамма - излучения составляют 0,11 - 0,15 мкЗв / ч.

Это не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской  области (0,3 мкЗв / ч).

Тэги:  радиация, харьков, проверка
 
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