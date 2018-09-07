Эксперты проверили радиационный фон в Харькове

Оперативная информация о радиационной обстановке.
Как сообщает Харьковский лабораторный центр, проверен уровень радиации в Первой столице.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 07.09.2018 уровне внешнего гамма - излучения составляют 0,11 - 0,15 мкЗв / ч.
Это не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).
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