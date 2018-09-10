10.09.2018 13:33

Наркосодержащий медикамент продвался без рецепта в Харькове

Препарат можно было купить в аптеке на Салтовском шоссе.



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Как сообщает "Харьковская область онлайн", одна из харьковских аптек продавала наркосодержащие лекарства без рецепта.



Активисты из Харькова решили байкотировать аптеку, в которой продавались без рецепта наркосодержащие препараты.

Эта информация стала известна после проведения контрольной закупки самими активистами.

Опиаты находились в свободном доступе



О сложившейся ситуации донёс общественности активист Павел.



9 сентября активистами общественной организации «Потон» была выявлена аптека, в которой любой желающий мог приобрести опиумосодержащие таблетки без необходимых документов.



По словам Павла, от местных жителей активистам поступали жалобы на то, что аптека на Салтовском шоссе, 106-А пол года продает «Кодепсин» без рецепта и в больших количествах.



Для привлечения внимания активисты решили вынести ящик с «Кодепсином» прямо перед аптекой и поджечь.