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12.09.2018  16:47   

Печальные итоги пляжного сезона

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подвел невеселую статистику.


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Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщил итоги пляжного сезона.

Всего зафиксировано 39 случаев утопления, из них 4 - дети;  госпитализированы были 24 человека; 

Констатировано биологическую смерть на месте происшествия в 15 случаях.

Тэги:  утопление, спасение, харьков
 
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