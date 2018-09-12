Печальные итоги пляжного сезона

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подвел невеселую статистику.
Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщил итоги пляжного сезона.
Всего зафиксировано 39 случаев утопления, из них 4 - дети; госпитализированы были 24 человека;
Констатировано биологическую смерть на месте происшествия в 15 случаях.
Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной.
Сохраняется очень высокая пожарная опасность.
В этот день произошли множество значимых для истории событий.
влажн.:
давл.:
ветер: