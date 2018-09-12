12.09.2018 17:48

Половина харьковчан уже подписали декларации с врачами

Об этом сообщили сегодня, 12 сентября, на выездном заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета, которое прошло в Коммунальном некоммерческом предприятии «Городская поликлиника №8».



//visit.kharkov.ua

«Городская поликлиника №8» было первопроходцем в сфере информатизации учреждений здравоохранения города Харькова, в частности, по внедрению проекта «Электронная регистратура». Сейчас этот проект работает во всех учреждениях здравоохранения города, которые обеспечивают медицинскую помощь на первичном уровне.



Как сообщила главврач городской поликлиники №8 Елена Чумаченко, это медучреждение обслуживает 82,5 тыс. жителей Шевченковского района, из которых декларации уже подписали 46,5 тыс. человек, или 56%. В поликлинике был открыт Центр первичной медико-санитарной помощи, в котором работают 34 врача-терапевта и продолжается подписание деклараций.



«Наша поликлиника реально готова к реформированию. На каждом рабочем месте врача в Центре первичной медико-санитарной помощи, да и всей поликлиники, установлены компьютеры и другая техника, доктора и медсестры обучены работать на ней. Успешно функционируют «Электронная регистратура» и сайт поликлиники. Очередей практически нет, пациенты довольны. В настоящее время наши усилия направлены на то, чтобы подписать как можно больше деклараций, ведь это реальные деньги, которые с 1 октября будут поступать от Национальной службы здоровья Украины, и мы начнем работать по схеме «деньги идут за пациентом», - отметила Елена Чумаченко.



Во время заседания заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан призвала харьковчан активнее заключать договоры на медицинское обслуживание с врачами, потому что вскоре отсутствие подписанной декларации может существенно затруднить лечение пациента.



«Декларацию нужно обязательно подписать. Количество врачей, с которыми можно заключить договор, уже сокращается, потому что многие из них уже подписали две тысячи деклараций, и закон не позволяет им набрать больше пациентов. С 1 октября наши учреждения здравоохранения будут получать медицинскую субвенцию на лечение пациентов, но на тех, кто не подписал декларацию, поступит меньше средств. А с 1 января 2019 года на них вообще ничего не будет выделяться. Как поликлиники будут обслуживать таких пациентов, пока неизвестно, будем смотреть по ситуации. Поэтому декларацию стоит подписать», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.



Она также сообщила, что к работе в условиях медицинской реформы готовы все 34 учреждения здравоохранения города Харькова, которые обеспечивают медицинскую помощь на первичном уровне.