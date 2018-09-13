Главная Новости Медицина В Харькове запретят детям без прививок посещать садики и школы: указ МОЗ и Минобразования
13.09.2018  10:11   

В Харькове запретят детям без прививок посещать садики и школы: указ МОЗ и Минобразования

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки Украины направили главам всех областных государственных администраций официальное письмо, в котором постановили не допускать невакцинированных детей в учебные заведения.


// Facebook

Согласно закону, посещать государственные учебные заведения могут только дети, которые получили прививки по календарю профилактических прививок, или же непривитые по медицинскому противопоказанию, сообщает пресс-центр Минздрава.

"Коллективный иммунитет поможет защитить от смертельно опасных болезней тех детей, которые не могут прививаться по медицинским причинам", - отметили в министерстве.

Тэги:  прививки, запрет, школа, харьков, детский сад, письмо
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.07 Медицина Украина вошла в восьмерку стран с низким уровнем вакцинации детей 24.10 Медицина Вилкул: Украине грозят вспышки инфекционных заболеваний – власть заложила только 41% от необходимой суммы на вакцинации 10.11 Общество В Харькове младенцам вновь делают прививки от туберкулеза
 
 

Видео

В Харькове в этом году установят около 190 пандусов и съездов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 