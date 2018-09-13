13.09.2018 10:11

В Харькове запретят детям без прививок посещать садики и школы: указ МОЗ и Минобразования

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки Украины направили главам всех областных государственных администраций официальное письмо, в котором постановили не допускать невакцинированных детей в учебные заведения.



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Согласно закону, посещать государственные учебные заведения могут только дети, которые получили прививки по календарю профилактических прививок, или же непривитые по медицинскому противопоказанию, сообщает пресс-центр Минздрава.

"Коллективный иммунитет поможет защитить от смертельно опасных болезней тех детей, которые не могут прививаться по медицинским причинам", - отметили в министерстве.