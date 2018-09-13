Аномальная жара сместила биологические часы змей и пресмыкающихся

КУОЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» сообщил о нетипичном для Харьковщины ЧП – осеннем нападением змеи на человека.
Сезон пресмыкающихся, кажется должен закончиться, но повышение дневной температуры подталкивает змей активного поиска корма. На охоту они выходят ближе к вечеру. Так, за минувшие сутки в с. Липцы Харьковского района в 18 час. 33 мин. зафиксирован случай укуса змеи мужчины 47 лет (укушена рана левой кисти), который был госпитализирован в Областную клиническую больницу. «Будьте особенно осторожны!» - призывают харьковчан со своей страницы медики.
Попробуйте не разбрасываться по пустякам, сосредоточившись на одной, самой важной задаче. То, что вам казалось невозможным, может решиться как по волшебству.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. По прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.
13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.
влажн.:
давл.:
ветер: