13.09.2018 15:35

Аномальная жара сместила биологические часы змей и пресмыкающихся

КУОЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» сообщил о нетипичном для Харьковщины ЧП – осеннем нападением змеи на человека.



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Сезон пресмыкающихся, кажется должен закончиться, но повышение дневной температуры подталкивает змей активного поиска корма. На охоту они выходят ближе к вечеру. Так, за минувшие сутки в с. Липцы Харьковского района в 18 час. 33 мин. зафиксирован случай укуса змеи мужчины 47 лет (укушена рана левой кисти), который был госпитализирован в Областную клиническую больницу. «Будьте особенно осторожны!» - призывают харьковчан со своей страницы медики.