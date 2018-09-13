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13.09.2018  15:35   

Аномальная жара сместила биологические часы змей и пресмыкающихся

КУОЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» сообщил о нетипичном для Харьковщины ЧП – осеннем нападением змеи на человека.


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Сезон пресмыкающихся, кажется должен закончиться, но повышение дневной температуры подталкивает змей активного поиска корма. На охоту они выходят ближе к вечеру. Так, за минувшие сутки в с. Липцы Харьковского района в 18 час. 33 мин. зафиксирован случай укуса змеи мужчины 47 лет (укушена рана левой кисти), который был госпитализирован в Областную клиническую больницу. «Будьте особенно осторожны!» - призывают харьковчан со своей страницы медики.

Тэги:  змея, нападение, харьков, укус, предупреждение
 
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