13.09.2018 17:46

В Харькове открыли две новые амбулатории (ФОТО)

Доступная медицина даже в самом отдаленном уголке Харькова - это результат многолетней работы депутатского корпуса Харьковского городского совета.



Facebook/Татьяна Цыбульник

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам социальной защиты населения и здравоохранения

«Мы устраиваем эти амбулатории в отдаленных от поликлиник местах, где компактно проживают харьковчане, потому что понимаем - это будет им удобно и комфортно. Потому что, мы с ними общаемся, мы стараемся удовлетворить их желания. мы уже на протяжение нескольких последних лет открываем их по всему городу Харькову. Сегодня уже 23 вот таких амбулаторных отделения наших поликлиник. Это потребность нашего города, полуторамиллионного мегаполиса.»

Новая амбулатория будет обслуживать почти 60 000 жителей в Новоселовке. В медучреждении ежедневно будут работать минимум два специалиста, в помещении будет действовать дневной стационар и выездная лаборатория.

Светлана Горбунова-Рубан заместитель Харьковского городского головы по вопросам социальной защиты населения и здравоохранения

«В том, что бы эта амбулатория была оснащена и работала, принял участие депутат областного совета Ткаченко Александр Юрьевич. Он сегодня собирался здесь быть на открытии, но, к сожалению, дела его не пустили. Но просил всем вам передать большой привет и сказал, что Новобаварскому района служил , служу и служит буду

В амбулатории есть возможность не только измерить давление и получить консультацию врача терапевта, а и записаться на прием к профильным специалистам.

Александр Щедров главный врач «Городской больница № 3» Харьковского городского совета

«Кроме того, сюда будут приезжать по графику специалисты - хирурги, невропатологи, отоларингологи, лор врачи. Чтобы они могли обследовать, поставить диагноз тем пациентам, которые нуждаются в той помощи. Такую же амбулаторию семейного врача открыли и в Пятихатках. Здесь будут работать специалисты двух профильных отделений - взрослого и детского. Пациентам будет предоставляться весь спектр медицинских услуг.»

Наталья Ермолаева, главный врач «Городской больница №28» Харьковского городского совета

«Здесь их примет терапевт, к которому они прикрепятся. Здесь дважды в неделю будет забор лабораторных исследований. Стоит электро-кардиограф - в любую минуту, в течении дня, снимается, шифруется электрокардиограмма. По расписанию все узкие специалисты по разу в неделю будут принимать.

Первые посетители амбулатории делятся впечатлениями от работы врачей и команды мэра Харькова .

Лариса Николаевна, жительница Пятихаток

«Спасибо, в первую очередь, конечно, Геннадий Адольфович. Я очень благодарю депутатский корпус потому что, все-таки, после всех дебатов они выделял нужные деньги. Я считаю, что это очень оперативно сработал и департамент и весь Депутатский корпус потому что, посмотрите, вся же новая мебель, абсолютно все новое.

«Открытие таких амбулаторий по всему городу,- отмечает вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан – «это политика городских властей направлена ​​на то, чтобы приблизить медицинскую помощь к людям.»