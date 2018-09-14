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14.09.2018  17:41   

Эксперты замерили радиационный фон в Харькове

Специалисты проверяли уровень радиационной безопасности.


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Как сообщает Харьковский лабцентр, по данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 14.09.2018 уровень внешнего гамма - излучения составляют 0,10 - 0,14 мкЗв / ч.

Это не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской  области (0,3 мкЗв / ч).

Источник:   Харьковский областной лабораторній центр
 Тэги:  радиация, харьков, проверка
 
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