Эксперты замерили радиационный фон в Харькове

Специалисты проверяли уровень радиационной безопасности.
Как сообщает Харьковский лабцентр, по данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 14.09.2018 уровень внешнего гамма - излучения составляют 0,10 - 0,14 мкЗв / ч.
Это не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
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