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19.09.2018  17:08   

Правительство нашло крайних за срыв вакцинации в Украине

Премьер отстранил руководство Гослекслужбы и инициировал дисциплинарное производство в отношении председателя Гослекслужбы Натальи Гудзь и первого заместителя председателя Службы Владислава Целины, по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года.


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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками только в 2018 году неоднократно принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин. Речь идет о запрете вакцин против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша.

Председатель Гослекслужбы Наталья Гудзь и ее первый заместитель Владислав Целина выносили эти запреты вопреки установленному порядку применения временных запретов. Они не имели достаточных оснований и фактов, которые бы свидетельствовали о необходимости таких запретов. В каждом конкретном случае необоснованных запретов выводы протоколов расследования региональных групп доказывали, что угроз нет. В то же время, из-за таких действия руководства Гослекслужбы каждый раз останавливалась процесс иммунизации украинцев: дети не могли получить свои прививки по Календарю профилактических прививок, поскольку вакцины были запрещены. А публикация таких распоряжений Гослекслужбы в СМИ привела к дискредитации иммунизации и увеличения угрозы отказов граждан от вакцинации.

Это решение правительства Украины было принято после того, как Минздрав Украины обратился к Премьер-министру Украины с просьбой инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности руководящих лиц Гослекслужбы. Необоснованные действия отдельных должностных лиц могут ставить под угрозу национальную безопасность в части защиты миллионов украинский от инфекционных болезней и в целом оказывать негативное влияние на эпидемическую ситуацию в Украине –сообщается на сайте Минздрава и Кабмина Украины.

Источник:   Правительственный порталл
 Тэги:  вакцина, запрет, харьков, расследование, моз, болезни
 
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