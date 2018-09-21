21.09.2018 17:25

Какими лекарствами и медицинскими изделиями обеспечиваются пациенты харьковских больниц благодаря государственным закупкам (СПИСОК)

Харьковчане могут получить бесплатно лекарства и медицинские изделия, вакцины и сыворотки, которые государство приобрело для них за средства налогоплательщиков. Закупки происходят как на центральном уровне за счет государственного бюджета, так и за счет местных бюджетов.



// Facebook

Всего за 40 направлениям государственной программы закупаются около 500 препаратов и более 700 медицинских изделий .

В этом году Украина впервые выходит на обеспечение 100% запросов больниц по 12 направлениям, среди которых тесты на ВИЧ, медикаменты при гемофилии у детей и взрослых, медикаменты для детей, больных нанизмом различного происхождения, и детей с другими Орфанные заболеваниями, донорство крови, детский церебральный паралич, лекарства для трансплантации. Это означает, что потребность в лекарствах, которую подавали больницы, полностью обеспечена, и пациенты могут получить определенные лекарства бесплатно.

Такого результата удалось достичь благодаря эффективным процедурам государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий через международные организации. Некоторые лекарства закупаются в 67 раз дешевле, чем это было до 2015 года. Количество дополнительно закупленных лекарств на сэкономленные средства по некоторым программам достигает 85%. Это означает, что пациенты получают еще больше необходимых качественных лекарств бесплатно.

Лекарства для Украины закупают Программа развития ООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), британская закупочная агентство Crown Agents.

Эти лекарства поставляются в учреждения, подчиненные непосредственно МЗ Украины, а также распределяются в департаменты здравоохранения в разных областях, и каждый департамент в своей области распределяет лекарства и медизделия между учреждениями здравоохранения конкретной области.

Напоминаем, что обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями происходит как за счет государственного бюджета (централизованно), так и за средства местных бюджетов.