Какими лекарствами и медицинскими изделиями обеспечиваются пациенты харьковских больниц благодаря государственным закупкам (СПИСОК)

Харьковчане могут получить бесплатно лекарства и медицинские изделия, вакцины и сыворотки, которые государство приобрело для них за средства налогоплательщиков. Закупки происходят как на центральном уровне за счет государственного бюджета, так и за счет местных бюджетов.
Всего за 40 направлениям государственной программы закупаются около 500 препаратов и более 700 медицинских изделий .
В этом году Украина впервые выходит на обеспечение 100% запросов больниц по 12 направлениям, среди которых тесты на ВИЧ, медикаменты при гемофилии у детей и взрослых, медикаменты для детей, больных нанизмом различного происхождения, и детей с другими Орфанные заболеваниями, донорство крови, детский церебральный паралич, лекарства для трансплантации. Это означает, что потребность в лекарствах, которую подавали больницы, полностью обеспечена, и пациенты могут получить определенные лекарства бесплатно.
Такого результата удалось достичь благодаря эффективным процедурам государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий через международные организации. Некоторые лекарства закупаются в 67 раз дешевле, чем это было до 2015 года. Количество дополнительно закупленных лекарств на сэкономленные средства по некоторым программам достигает 85%. Это означает, что пациенты получают еще больше необходимых качественных лекарств бесплатно.
Лекарства для Украины закупают Программа развития ООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), британская закупочная агентство Crown Agents.
Эти лекарства поставляются в учреждения, подчиненные непосредственно МЗ Украины, а также распределяются в департаменты здравоохранения в разных областях, и каждый департамент в своей области распределяет лекарства и медизделия между учреждениями здравоохранения конкретной области.
Напоминаем, что обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями происходит как за счет государственного бюджета (централизованно), так и за средства местных бюджетов.
Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.
Предрассветные облака в Харькове к утру рассеялись и больше в этот день они на небе не появились. Без осадков.
Этот день знаменателен как в астрологическом, так и в религиозном, культурном и прочих аспектах
влажн.:
давл.:
ветер: