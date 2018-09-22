22.09.2018 12:37

Оперативные данные по заболеваемости корью в Харьковской области

По состоянию на 19.09.2018 с начала года в Харьковской области зарегистрировано 459 случаев кори, из них 222 (48,4%) - у детей до 17 лет.



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Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г.. Харькова - 176 человек, Харьковского района - 154 Волчанского - 27 Дергачевского - 20 Валковского - 18 Змиевского - 15 Лозовского - 11, Купянского - 9.

Уровень заболеваемости корью в целом по области расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 17,09 на 100 тыс. Населения).

Не зарегистрированы случаи кори в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Богодуховском, Боровском, Двуречанском, Зачепиловском, Кегичевском, Нововодолажском, Чугуевском районах и. Люботин.

По социальным группам населения зарегистрировано: среди неработающих - 24,2% случаев (из них пенсионеров - 1,8%), работающих - 23,5% (из них медработников - 37,1%, служащих - 13,9%), неорганизованных дошкольников - 19,6%, учащихся общеобразовательных школ - 20,3%, детей, посещающих дошкольные учебные заведения - 4,8%, студентов высших учебных заведений и техникумов - 5,2%, детей школ - интернатов и детских домов - 2 4%.

Удельный вес привитых лиц среди заболевших составляет 36,2% (166 человек), отсутствуют данные относительно прививок в 25,5% (117 человек).

Летальные случаи не зарегистрированы.

С начала 2018 зарегистрировано 23 вспышки кори, из них 6 в учреждениях здравоохранения, 4 - среди детей учебно-воспитательных заведений.