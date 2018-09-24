Смертельная жатва грибов - как избежать отравления

Необходимые знания для того, чтобы очередная осень не стала последней в жизни.
Как сообщает Лабораторный центр, в этот грибной период, в Украине уже отравились грибами 174 человека, 11 из них умерли.
Как обезопасить себя от отравления полезным продуктом.
Самый действенный совет - откажитесь от потребления дикорастущих грибов.
Абсолютно противопоказано потребление грибов для детей до 12 лет, женщин в период беременности и грудного вскармливания, людей пожилого возраста.
Если вы не можете исключить дикорастущие грибы из своего рациона, то хотя бы не покупайте их на стихийных рынках, а если собираете грибы самостоятельно, не берите подозрительные грибы, слишком молодые или старые и такие, которые растут вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий.
Чтобы избежать отравления грибами, пользуйтесь правилом "суток": готовьте грибы в течение первых суток после сбора (отваривайте минимум трижды по 30 минут) и храните приготовленные грибы не более суток.
При появлении хотя бы одного из симптомов отравления грибами - немедленно обращайтесь к врачу! Основные признаки отравления грибами - это тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, головокружение, повышение температуры тела, снижение пульса, одышка, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций и бреда.
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Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
Регистрация Минюстом Украины УПА, извинения Папы римского перед ученым и другие праздники 24 сентября
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