В лесах Харьковщины животных будут кормить вакциной от бешенства

Жителей области просят не брать приманки в руки и не выносить их из зоны разбрасывания.
Во второй половине октября в области пройдет кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.
Над лесами и полями с самолета будут разбрасывать приманки с вакциной от бешенства. Исключение составят территории, подпадающие под запрет полетов самолетов (зона NOTAM) - Барвенковский, Близнюковский, Боровскойо, Двуречанский, Изюмский, Купянский районаы и приграничные с РФ территории на расстоянии 5-10 км от границы.
Приманка безопасна для людей и животных; имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.
Данные меры обеспечат создание благополучной среды по заболеванию бешенством среди диких животных, которые являются основными распространителями возбудителя бешенства.
День благоприятен для реализации любых задумок. При этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
Ночью заморозки (0-5°С мороза на поверхности почвы). Утреннее прояснение не сделает большой погоды – в целом день будет облачным. Зато существенных осадков не прогнозируют.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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