В неотложке рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой на Достоевского

Трое пострадавших госпитализированы.
Напомним, сегодня около половины девятого утра автомобиль BMW Х3 врезался сзади в маршрутный автобус IVAN маршрута 123а, который стоял на остановке.
В результате столкновения пострадали шесть человек – четыре пассажира автобуса в возрасте от 20 до 56 лет, и двое пассажиров иномарки. Всех пострадавших доставили в больницу скорой и неотложной помощи.
Трое пострадавших получили помощь амбулаторно и покинули больницу.
Двое пострадавшизх госпитализированы в отделение политравмы, один – в нейрохирургию. Пациенты находятся в общих палатах, уточнили в пресс-службе горсовета. По диагнозу одного из политравмы врачи еще продолжают исследования.
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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