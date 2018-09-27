27.09.2018 13:46

В неотложке рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой на Достоевского

Трое пострадавших госпитализированы.



// Нацполиция

Напомним, сегодня около половины девятого утра автомобиль BMW Х3 врезался сзади в маршрутный автобус IVAN маршрута 123а, который стоял на остановке.

В результате столкновения пострадали шесть человек – четыре пассажира автобуса в возрасте от 20 до 56 лет, и двое пассажиров иномарки. Всех пострадавших доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

Трое пострадавших получили помощь амбулаторно и покинули больницу.

Двое пострадавшизх госпитализированы в отделение политравмы, один – в нейрохирургию. Пациенты находятся в общих палатах, уточнили в пресс-службе горсовета. По диагнозу одного из политравмы врачи еще продолжают исследования.