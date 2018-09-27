27.09.2018 17:40

Более полумиллиона харьковчан воспользовались программой МОЗ «Доступные лекарства»

С апреля 2017 года, когда начала работать программа «Доступные лекарства», украинцы получили лекарства по более 26,5 млн. рецептов – отчитались в МОЗ.



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По информации подразделений здравоохранения в областях, уже более 550 тысяч жителей Харьковщины воспользовались программой "Доступные лекарства". Наибольшей популярностью программа пользуется в Днепропетровской области - около 620 000 и в г. Киев - более 420 000 пациентов.

В этом году спрос на лекарства по программе "Доступные лекарства" вырос на 30%. С начала 2018 для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты получили лекарства по 12,5млн. рецептов на сумму более 600 млн грн.

Также ощутимо увеличилось количество аптек, участвующих в программе. В декабре 2017 препараты по программе выдавали в 6761 аптечном учреждении, сейчас их можно получить в 8003 аптеках.

Сейчас по программе можно получить 261 препарат, из них 59 - полностью бесплатно. 202 препарата харьковчане могут получить в аптеке с незначительной доплатой.

В среднем эта доплата составляет около 30% препарата.

"Правительственная программа «Доступные лекарства» продолжает динамично набирать обороты. Мы начинали программу из 153 препаратов в общем, из которых 23 были бесплатными. За полтора года работы мы увеличить выбор для пациентов почти в два раза. Правила программы привлекательны как для пациентов, так и для аптек и производителей. Поэтому качественное и эффективное лечение больных под постоянным наблюдением врача становится все более доступным нашим гражданам», - отметил заместитель Министра здравоохранения Роман Илык.

В утвержденном Правительством бюджете на 2019 уже заложено 1 млрд грн на программу «Доступные лекарства». Также в планах Министерства обновление механизмов работы программы. Прежде всего, чтобы пациенты могли также получать рецепты у своих врачей, работающих в частных заведениях или осуществляют свою деятельность как СПД - в следующем году администрирования программы будет передан в Национальную службу здоровья. Обновление программы также предусматривает обязательное внедрение электронного рецепта.