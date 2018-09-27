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27.09.2018  18:54   

В Харьков скоро прибудет вакцина против гриппа

Она ожидается в конце октября - начале ноября текущего года.


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Для профилактики гриппа ожидается ввоз в Украину вакцин, которые содержат актуальные штаммы вирусов гриппа по прогнозу Всемирной организации здравоохранения..

 Вакцины трех- и четырехвалентного, инактивированные и содержат сплит - вирус группы штаммов:

  A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09 - подобный A / Michigan / 45/2015 NYMC X-275)
  А / Singapore / INFIMN-16-0019 / 2016 (H3N2) - подобный А / Singapore / INFIMN-16-0019 / 2016 (IVR-186)
  B / Colorado / 6/2017 - образный (B / Maryland / 15/2016 NYMC BX / 69A)
  B / Phuket / 3073/2013 - образный (B / Phuket / 3073/2013, дикий тип).

 В начале октября ожидается поступление вакцины «Джис Флю», производства Грин Кросс Корпорейшн, Корея.  Розничная цена за одну дозу составлять примерно 220 грн.

 Поступления вакцины «Ваксигрип ТЕТРА», производства Санофи Пастер, Франция ожидается в конце октября - начале ноября текущего года.

Источник:   Харьковский областной лабораторній центр
 Тэги:  грипп, вакцина, харьков
 
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