28.09.2018 08:15

Медики прокомментировали заболевание детей в Изюме: официальная информация

В больнице находятся двое воспитанников детсада №17, чьи заболевания не связаны.



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Напомним, ранее СМИ сообщали, что пятерых воспитанников детсада №17 города Изюма с рвотой и диареей госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы.

Как проинформировали в Госпродпотребслужбе, по состоянию на 27 сентября в Изюмской центральной районной больницы находятся на лечении 2 воспитанника указанного учреждения, один из них с диагнозом ОРВИ. Второй ребенок поступил на лечение ранее, последний раз посещал детский сад месяц назад, то есть эти 2 случая эпидемиологически не связаны между собой.



Новых случаев заболевания среди воспитанников Изюмского дошкольного учебного заведения (ясли-сад) № 17 не зарегистрировано.