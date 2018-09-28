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28.09.2018  14:19   

Специалисты замерили радиационный фон в Харькове

Эксперты проверяли уровень радиационной безопасности.


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Как сообщает Харьковский лабцентр, по данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 28.09.2018 уровне внешнего гамма - излучения составляют 0,10 - 0,15 мкЗв / ч, не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской  области (0,3 мкЗв / ч).

Источник:   Харьковский областной лабораторный центр
 Тэги:  радиация, харьков, замеры
 
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