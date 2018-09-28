Специалисты замерили радиационный фон в Харькове

Эксперты проверяли уровень радиационной безопасности.
Как сообщает Харьковский лабцентр, по данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 28.09.2018 уровне внешнего гамма - излучения составляют 0,10 - 0,15 мкЗв / ч, не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).
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Пятница будет теплее четверга, но порывы ветра сохранятся. осадков не ожидается.
В этот день в 2002 году на конференции по законодательству о доступе к информации в Софии (Болгария) лидерами неправительственных организаций была создана Сеть сторонников свободы информации.
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