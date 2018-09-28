28.09.2018 14:50

28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства

На Харьковщине с начала года пострадали от укусов бешеными животными 128 человек. Обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 2914 человек



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Всемирный день борьбы с бешенством учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и ежегодно отмечается 28 сентября. Дата выбрана не случайно, в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, создавший первую в истории вакцину от бешенства.

Почти 3 000 покусанных животными жителей региона убедились, что сегодня существуют безопасные и эффективные вакцины, которые способны остановить развитие заболевания у человека, укушенного заражённым бешенством животным. Самое главное, что должна осознавать: бешенство – болезнь, предотвратимая с помощью вакцин.

На сегодняшний день а Харькове и области – массовая вакцинация, в первую очередь домашних кошек и собак, представляет собой наиболее рентабельную стратегию профилактики бешенства у людей.

Второй фронт борьбы с бешенством – вакцинация диких плотоядных животных. В Украине, как в большинстве стран Запада с помощью массированного разбрасывания в лесах приманок с оральной противорабической вакциной удалось свести к минимуму опасность заражения бешенством.

Для этого даже не понадобилось затевать в области кампании по массовому отстрелу лисиц и других животных!

Поэтому главная цель данного праздника, напоминают сотрудники Харьковского городского зоопарка – привлечение внимания к проблеме распространения этой болезни, ее последствиям, а также повышение осведомленности населения о гуманных профилактических мерах.