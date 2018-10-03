Инсулинов для больных сахарным диабетом хватит до конца года

Деньги медицинской субвенции будут направлены на приобретение необходимых препаратов.
Вопрос обеспечения инсулином наконец решился.
Средства на закупку есть.
На заседаниях постоянных депутатских комиссий, которые готовят вопросы на ближайшую сессию горсовета, депутаты выясняли механизм перераспределения средств государственной медицинской субвенции, поступившей в Харьков в размере почти 95-ти миллионов гривен.
Так, предлагается 81000000 направить на выплату зарплаты медикам, 1000000 на закупку препаратов для проведения макулярной дегенерации сетчатки глаза у взрослых, а остальные направить именно на приобретение инсулинов.
Юрий Сороколат, директор Департамента здравоохранения Харьковского городского совета:
«12,5 миллионов этих денег мы выделяем на приобретение инсулинов для больных сахарным диабетом и этих денег у нас хватает до конца года полностью. На сегодняшний день, если мы с вами эти деньги перераспределим, мы закрываем 100% всей потребности».
Депутаты проголосовали "за". И уже на сессии этот вопрос будет внесен в повестку дня. В частности, предполагается направить финансы для окончания капитального ремонта девятнадцатой детской больницы и текущего ремонта в детской стоматологической поликлинике.
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