03.10.2018 11:48

Инсулинов для больных сахарным диабетом хватит до конца года

Деньги медицинской субвенции будут направлены на приобретение необходимых препаратов.



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Вопрос обеспечения инсулином наконец решился.

Средства на закупку есть.

На заседаниях постоянных депутатских комиссий, которые готовят вопросы на ближайшую сессию горсовета, депутаты выясняли механизм перераспределения средств государственной медицинской субвенции, поступившей в Харьков в размере почти 95-ти миллионов гривен.

Так, предлагается 81000000 направить на выплату зарплаты медикам, 1000000 на закупку препаратов для проведения макулярной дегенерации сетчатки глаза у взрослых, а остальные направить именно на приобретение инсулинов.

Юрий Сороколат, директор Департамента здравоохранения Харьковского городского совета:

«12,5 миллионов этих денег мы выделяем на приобретение инсулинов для больных сахарным диабетом и этих денег у нас хватает до конца года полностью. На сегодняшний день, если мы с вами эти деньги перераспределим, мы закрываем 100% всей потребности».

Депутаты проголосовали "за". И уже на сессии этот вопрос будет внесен в повестку дня. В частности, предполагается направить финансы для окончания капитального ремонта девятнадцатой детской больницы и текущего ремонта в детской стоматологической поликлинике.