03.10.2018 16:49

В Харькове девочку с воспалением легких лечили от отравления

Коварные симптомы болезни привела к неправильному диагнозу.



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Как сообщает Город Х, Харьковские инфекционисты несколько дней лечили маленькую пациентку из Люботина от мнимой кишечной инфекции. Ребенка «нашпиговали» антибиотиками и выписали домой. А когда в выходной симптомы проявились с удвоенной силой, родители вызвали местного доктора.



«Плачущий женский голос в трубке попросил срочно приехать на консультацию к девочке трех лет, у которой очень сильно болит живот. Выяснилось, что ребенок в течение последней недели лечился у детского инфекциониста в Харькове в связи с кишечной инфекцией - после съеденной дней семь назад тарталетки отмечалось повышение температуры, рвота и послабление стула. А теперь вроде бы выздоровевший ребенок начал жаловаться на резкие боли в животе, снова появилась рвота и повышение температуры», - рассказывает педиатр Денис Арман.





Все симптомы указывали на проблему инфекционного характера, но ребенок только-только пропил курс антибиотика. Вероятный острый аппендицит тоже не подтвердился. И только необычно ослабленное дыхание вызвало у доктора подозрение на проблемы с легкими. «Тем не менее, я включил этот диагноз в диагностический поиск, так как случаи, когда воспаление легких сопровождается не столько кашлем, сколько рвотой и болями в животе, в педиатрии бывают. Я установил ребенку диагноз левосторонней пневмонии и направил девочку на рентген, который и подтвердил диагноз», - говорит доктор.



По словам медика, пневмония - один из самых коварных диагнозов в педиатрии. Многие родители считают, что для диагностики данного заболевания достаточно хорошо «прослушаться» стетоскопом. «Между тем, существует целый ряд вариантов воспаления легких, когда пневмония протекает атипично: например, в нашем случае все симптомы указывали на острый аппендицит», - подытожил детский врач.