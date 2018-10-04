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04.10.2018  17:20   

Чаще других корью на Харьковщине болеют школьники и безработные - обновленные данные областного лабцентра (социальный срез)

За период с 01.01.2018 по 03.10.2018 в Харьковской области зарегистрировано 474 случая кори, из них 229 (48,3%) - у детей до 17 лет.


//labcenter.kh.ua
Фото: признаки кори

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г.. Харькова - 184 человека, Харьковского района - 159, Волчанского - 27 Дергачевского - 20 Валковского - 18 Змиевского - 15 Лозовского - 11, Купянского - 9.

Уровень заболеваемости корью в целом по области расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 17,65 на 100 тыс. населения).

Не зарегистрированы случаи кори в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Богодуховском, Боровском, Двуречанском, Зачепиловском, Кегичевском, Нововодолажском и Чугуевском районах.

По социальным группам населения:

  • неработающие - 24,7%,
  • учащиеся общеобразовательных школ - 20,3%,
  • неорганизованные дошкольники - 19,4%,
  • рабочие промпредприятий, транспорта и другие - 9,3%,
  • медицинские работники - 8,4%,
  • дети , посещающих дошкольные учебные заведения - 4,6%,
  • служащие - 3,2%,
  • студенты высших учебных заведений - 3,2%,
  • работники сельского хозяйства, пищевой промышленности, дошкольных и учебных заведений - 2,1%,
  •  учащиеся техникумов и ПТУ - 1,9%,
  • дети детских домов - 1,5%,
  • учащиеся школ-интернатов - 1,0%,
  • пенсионеры - 0,4%.

Диагноз кори подтвержден лабораторно в 281 случае (59,3%).

Удельный вес привитых лиц среди заболевших составляет 35,9% (170 человек), отсутствуют данные относительно прививок в 26,3% (125 человека).

Летальные случаи не зарегистрированы.

С начала 2018 зарегистрировано 23 вспышки кори, из них 6 в учреждениях здравоохранения, 4 - среди детей учебно-воспитательных заведений.

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  заболевание, корь, харьков, лабцентр, прививка, диагноз, статиситка, моз
 
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