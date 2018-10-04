Чаще других корью на Харьковщине болеют школьники и безработные - обновленные данные областного лабцентра (социальный срез)

За период с 01.01.2018 по 03.10.2018 в Харьковской области зарегистрировано 474 случая кори, из них 229 (48,3%) - у детей до 17 лет.
Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей г.. Харькова - 184 человека, Харьковского района - 159, Волчанского - 27 Дергачевского - 20 Валковского - 18 Змиевского - 15 Лозовского - 11, Купянского - 9.
Уровень заболеваемости корью в целом по области расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 17,65 на 100 тыс. населения).
Не зарегистрированы случаи кори в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Богодуховском, Боровском, Двуречанском, Зачепиловском, Кегичевском, Нововодолажском и Чугуевском районах.
По социальным группам населения:
Диагноз кори подтвержден лабораторно в 281 случае (59,3%).
Удельный вес привитых лиц среди заболевших составляет 35,9% (170 человек), отсутствуют данные относительно прививок в 26,3% (125 человека).
Летальные случаи не зарегистрированы.
С начала 2018 зарегистрировано 23 вспышки кори, из них 6 в учреждениях здравоохранения, 4 - среди детей учебно-воспитательных заведений.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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