Экспертами проверен радиационный фон Харькова

Специалисты замерили уровень радиации.
Как сообщает Областной лабораторный центр, по данным мониторинговых исследований, проведенных его специалистами, по состоянию на 05.10.2018 уровне внешнего гамма – излучения составляют 0,12 – 0,16 мкЗв/ч, что не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области ( 0,3 мкЗв/ч ).
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Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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