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05.10.2018  13:19   

Экспертами проверен радиационный фон Харькова

Специалисты замерили уровень радиации.


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Как сообщает Областной лабораторный центр, по данным мониторинговых исследований, проведенных его специалистами, по состоянию на 05.10.2018 уровне внешнего гамма – излучения составляют 0,12 – 0,16 мкЗв/ч, что не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области ( 0,3 мкЗв/ч ).

Источник:   Харьковский областной лабораторній центр
 Тэги:  радиация, харьков, замеры
 
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