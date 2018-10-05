05.10.2018 14:17

В Харькове будет внедряться новая методика дозорного эпиднадзора за гриппом и ОРВИ (ФОТО)

Внедрение новой модели будет учитывать новые требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и американский опыт.



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4-5 октября харьковские эпидемиологи заведений общественного здоровья Украины и клиницисты, которые участвуют в дозорного эпиднадзора за гриппом и ОРВИ посетили тренинг в Центре общественного здоровья, который проводился в Киеве.

В частности, нашим землякам-специалистам представили проект обновленного приказа Министерства здравоохранения Украины об организации эпиднадзора за гриппом и ОРВИ, который разработан с учетом мировой практики и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Этот приказ существенно упрощает процедуру эпидемиологического надзора на Харьковщине и направлен прежде всего на получение качественных данных по заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также получение достоверных лабораторных данных о циркуляции вирусов гриппа. Введение новой модели эпидемиологического и вирусологического надзора поможет сэкономить 15 млн грн бюджетных средств. Значительное внимание уделено вакцинации против гриппа, которая сейчас является главной целью, чтобы минимизировать тяжелые осложнения заболевания.

4 октября, в первый день тренинга, медики научились рассчитывать эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ с использованием международной методики, внедрение которой также предусмотрено обновленным приказом.

5 октября посвящено именно организации дозорного эпиднадзора за гриппом в шести регионах Украины - Харьковской, Львовской, Одесской, Сумской, Кировоградской областях и г.. Киев.

В дозорного эпиднадзора будет задействовано 19 учреждений здравоохранения, среди которых восемь учреждений первичной и 11 - вторичной медицинской помощи. Команды из эпидемиологов, врачей первичной и вторичной звеньев отрабатывали навыки правильного определения случаев в системе дозорного эпиднадзора, а также забора материала от больных для вирусологических исследований.

Заведующая вирусологической референс-лаборатории Ирина Демчишина представила результаты конференции ВОЗ, состоявшейся в г.. Атланта (США), о порядке отбора штаммов вируса гриппа для разработки сезонной вакцины против гриппа.

Полученные на тренинге знания специалисты регионов, в которых функционируют дозорные УЗ, используют во время пилотного применения обновленного приказа Министерства здравоохранения Украины об организации эпиднадзора за гриппом и ОРВИ в течение эпидемического сезона 2018-2019 гг.