05.10.2018 15:20

Из-за участившихся случаев регистрации по Украине очагов менингита у детей в Харькове экстренно собрали эпидемиологов

Менингококковая инфекция - это патология, вызванная бактериями. В конце августа очаг менингита у детей был зарегистрирована на Закарпатье. В последние дни сентября у 10 сумских школьников подтвердился печальный диагноз. Харьковские медики срочно собрали совещание по поводу эпидконтроля в Первой столице.



Фото // facebook

Это инфекционное заболевание вызвано бактериями под названием Neisseria meningitidis. Бактерии передаются при тесном контакте с инфицированным человеком. Ребенок наиболее подвержен риску развития менингококковой инфекции, если он не привит и был в контакте с источником инфекции.

4 октября 2018 на базе Харьковской областной клинической больницы - центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф состоялось совещание для заместителей главных врачей и врачей инфекционистов учреждений здравоохранения под председательством заместителя начальника управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации.

На совещании заслушаны вопросы о состоянии заболеваемости и эпидемиологического надзора за полиомиелитом и острыми вялыми параличами, корью, серозными менингитами, геморрагическими лихорадками.

Заведующий отделением организации эпидемиологических исследований государственного учреждения «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» выступила с докладом «О состоянии эпиднадзора за полиомиелитом/острыми вялыми параличами и результаты мониторинга циркуляции энтеровирусов в Харьковской области за 2017 и 9 месяцев 2018»

Акцентировано внимание на неудовлетворительном выполнении индикаторных показателей качества эпидемиологического надзора за острыми вялыми параличами, в частности, активном выявлении больных, необходимо во время проведения мероприятий по поддержке безполиомиелитного статуса страны.

Отдельным блоком обсуждены вопросы выполнения плана профилактических прививок по Харьковской области за 9 месяцев текущего года и меры по улучшению показателей.