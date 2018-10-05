Из-за участившихся случаев регистрации по Украине очагов менингита у детей в Харькове экстренно собрали эпидемиологов

Менингококковая инфекция - это патология, вызванная бактериями. В конце августа очаг менингита у детей был зарегистрирована на Закарпатье. В последние дни сентября у 10 сумских школьников подтвердился печальный диагноз. Харьковские медики срочно собрали совещание по поводу эпидконтроля в Первой столице.
Это инфекционное заболевание вызвано бактериями под названием Neisseria meningitidis. Бактерии передаются при тесном контакте с инфицированным человеком. Ребенок наиболее подвержен риску развития менингококковой инфекции, если он не привит и был в контакте с источником инфекции.
4 октября 2018 на базе Харьковской областной клинической больницы - центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф состоялось совещание для заместителей главных врачей и врачей инфекционистов учреждений здравоохранения под председательством заместителя начальника управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации.
На совещании заслушаны вопросы о состоянии заболеваемости и эпидемиологического надзора за полиомиелитом и острыми вялыми параличами, корью, серозными менингитами, геморрагическими лихорадками.
Заведующий отделением организации эпидемиологических исследований государственного учреждения «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» выступила с докладом «О состоянии эпиднадзора за полиомиелитом/острыми вялыми параличами и результаты мониторинга циркуляции энтеровирусов в Харьковской области за 2017 и 9 месяцев 2018»
Акцентировано внимание на неудовлетворительном выполнении индикаторных показателей качества эпидемиологического надзора за острыми вялыми параличами, в частности, активном выявлении больных, необходимо во время проведения мероприятий по поддержке безполиомиелитного статуса страны.
Отдельным блоком обсуждены вопросы выполнения плана профилактических прививок по Харьковской области за 9 месяцев текущего года и меры по улучшению показателей.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
В городе установится ясная солнечная погода. Ночью заморозки, днем – 16-19 градусов тепла.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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